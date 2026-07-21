Poziv k spoštljivemu sporazumevanju med politiki

Zadnje desetletje se je komunikacija med vladnimi politiki in poslanci vsakokratnih vladajočih koalicij in opozicij različnih svetovnih nazorov in politične usmerjenosti v Sloveniji po mojem mnenju zelo poslabšala.

Od leta 2006 lahko spremljamo parlamentarne seje po TV, na trgu imamo veliko medijev, ki vsak zase trdi, da je »neodvisen«, dejansko pa lahko način prikaza oziroma neprikaza posameznih dogodkov povprečnemu državljanu hitro razkrije, katero politično opcijo ta medij favorizira, kar seveda ni nič narobe. Široka mreža socialnih omrežij, kjer pod psevdonimom svoje poglede na aktualne dogodke izražajo državljani in volivci, je raven komunikacije še dodatno poslabšala.

Razumljivo je, da imajo izvoljeni poslanci vladajočih koalicij in opozicij različna stališča, saj prihajajo iz različnih strank, tako kot imamo volivci, ki smo jih volili, različne poglede na možne rešitve izzivov v državi. A ta različnost ne sme voditi v žaljivo in pretenciozno sporazumevanje med poslanci oziroma politiki koalicije in opozicije, kajti če se tako pogovarjajo »na vrhu« demokratične države, potem to lahko postane standard sporazumevanja med državljani, kar pa je zelo slab zgled.

Poslanci so izvoljeni, da se kot legitimni predstavniki državljanov Slovenije med seboj pogovarjajo in ne zato, da se prepirajo.

Pozivam poslance in politike vladajoče koalicije in opozicije, da se v usklajevanju različnih pogledov na možne rešitve med seboj spoštljivo pogovarjajo in ne omalovažujejo ter besedno ne žalijo drugače mislečih poslancev ali politikov.

Z malo dobre volje ste lahko nam, vsem državljanom Slovenije, svetel vzor.

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Polonca Bevc, Ljubljana.

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