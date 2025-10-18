Poziv k uporabi zdrave kmečke pameti

Veliko je danes govora o zdravi kmečki pameti, ki je mnogokrat zelo opevana, vendar po mojem zelo malo upoštevana. Poudarek je na besedi – zdrava!

G. Janez Gregori je v prispevku 4. oktobra komentiral moj članek, ko sem opisal svoje izkušnje o vetrnih elektrarnah v času šolanja na Danskem.

Naj dodam, da sem pred kratkim imel pot v Belgijo in sem se ustavil v delu Nemčije, kjer je vetrnih elektrarn toliko, da jih ni možno prešteti. Zopet sem malo pofirbcal okoli vetrnic, pa je ugotovitev ista kot pred leti na Danskem. Sedaj sem bil pozoren še na hrup, pa je za moje pojme bolj moteča vaška cesta, ki pelje nekaj deset metrov od moje hiše. Hrupa vetrnic skoraj nisem slišal!

Nemčija ima preko 20.000 vetrnih elektrarn, v Sloveniji pa jaz vem samo za tri. Danska proizvede več kot polovico električne energije iz vetrnih elektrarn, Slovenija pa 0,06 odstotka. Za nami je le še Malta, ki nima nobene.

Živim na pobočju Menine planine, kjer veter na nekaterih predelih stalno piha, vendar pa v času mojega bivanja na Danskem nisem dobil občutka, da bi tam toliko bolj pihalo, vendar Danci izkoristijo veter približno 900-krat več kot mi.

Priznam, da drži dejstvo, da moje neuspelo iskanje mrtvih ptic še ne pomeni, da jih ni. Dokazano je tudi, da so za ptice moteča tudi preveč osvetljena mesta.

Pri svojih približno dva milijona prevoženih kilometrih z avtomobilom sem kar nekajkrat naletel na trk ptice v vetrobransko steklo. Če si zamislimo, da je verjetno veliko voznikov že to doživelo, pa če približno ocenimo število avtomobilov, smo zopet kar ob nekaj ptic.

Upam si trditi, da ptice okoli termoelektrarne Šoštanj tudi niso navdušene nad izpusti ogromnih dimnikov. Ob moji lanskoletni prometni nesreči – hud padec z motorjem zaradi srne – sem poiskal še en podatek.

Leta 2023 je bilo v Sloveniji registriranih 6383 povoženih divjadi, od tega največ srnjadi. V Nemčiji je to število že kar zastrašujoče, vsako leto okoli 270.000.

Vendar pa še nisem zasledil, da bi se kdo zavzemal za to, da bi začeli ukinjati vožnje z avtomobili. Pa so dokazano nevarni, tako za živali kot za ljudi in tudi za planet. Vendar je to nehote davek napredka.

Pa tudi ne poznam nobene zelene organizacije, ki bi se zavzemala za to, da bi v bližnji prihodnosti zopet živeli kot Homo sapiensi v jamah in polovili samo toliko divjadi, kolikor bi je sproti pojedli.

Ker živim v Zgornjesavinjski dolini, pa še eno mnenje, ki ni samo moje, ampak od vseh »staroselcev«, če lahko tako rečem. Vsak, ki ima glavo na pravem mestu, je mnenja, da bi bila delna rešitev večje število jezov vzdolž celotne Savinje. Tako bi se pretok vode upočasnil že na samem začetku.

Če bi na vsakem jezu namontirali še malo hidroelektrarno, bi bila rešitev več kot odlična. Vendar bi se verjetno vse skupaj nehalo, preden bi se sploh začelo, saj poznamo našo birokracijo in razna strokovna mnenja, ki bi se ob tem pojavljala.

Žalostna resnica je tudi, da je hiša v Strugah, ki jo je poplava avgusta 2023 nagnila na stran, po več kot dveh letih še vedno nagnjena. Če bi vsi samoopevani strokovnjaki uporabili svoje možgane v pravo smer, bi v dobrih dveh letih morali najti rešitev.

Kot je osnova pri gradnji dobre hiše dober temelj, ne lepe zavese, je v življenju pomembno logično razmišljanje, ki pa ga je treba nadgrajevati, zato se tudi šolamo.

***

Srečko Štrukelj, Šmartno ob Dreti.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.