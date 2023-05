Poziv predsednici republike pred obiskom v Rimu

Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma« – v kateri smo zbrani sorodniki prvih žrtev fašizma v Evropi, narodnih junakov iz Bazovice – poziva predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar, naj med obiskom pri italijanskem predsedniku Mattarelli 19. maja 2023 v Rimu državotvorno, pokončno in narodno zavedno v imenu suverene Slovenije zahteva, naj Italija pred pristojnim sodiščem v Rimu končno že začne postopek posthumne sodne rehabilitacije narodnih junakov iz Bazovice, ki v Italiji tudi danes – uradno! – veljajo za teroriste. (Še 93 let po kruti usmrtitvi v Bazovici – umrli so pod kar 56 kroglami Mussolinijevih fašistov.) Sočasno je treba zahtevati tudi izbris žaljive oznake, da so (bili) naši zlati fantje iz Bazovice, domoljubi da malo takšnih, teroristi.

Takšna zahteva je dolžnost, sveta dolžnost suverene Slovenije, kajti naši junaki Franjo Marušič, Zvonimir Miloš, Alojz Valenčič in Ferdo Bidovec so umrli v cvetu mladosti, v obrambi osnovnih človekovih pravic – nemotene uporabe maternega (slovenskega) jezika, v obrambi slovenskega naroda in naše kulture.

Slovenska predsednica se je v javnosti vedno do sedaj jasno in glasno izrekala za veliko zagovornico človekovih pravic. Naj zdaj to državljanom Slovenije dokaže tudi z dejanji, saj se iz groba sami pač ne morejo (več) braniti in si povrniti dobrega imena. Predsednica ima zdaj neponovljivo priložnost! Sredi Rima, na obisku pri predsedniku Sergiu Mattarelli.

za upravni odbor fundacije »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma« predsednik mag. Marko Bidovec