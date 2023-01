Poziv vladi, ministru in strateškemu svetu za zdravstvo

Vlada se je, kot je videti, zelo zagnano lotila prepotrebne zdravstvene reforme. Dobro in zadnji čas! Nakazala je že tudi njene prioritete in časovni načrt. Ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je umestila v leto 2025. Glede posledic in organizacijskih sprememb, ki jih bo ukinitev prinesla, je ta časovni zamik razumljiv, čeprav bistveno manj sprejemljiv.

Če vlada z zdravstveno reformo misli resno in iskreno, mora (in lahko) nemudoma storiti naslednje: prepovedati komercialnim zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, da razpolagajo s presežki iz tega zavarovanja. In sprejeti ukrep (odredbo, zakon po hitrem postopku, če je treba ...), da se ti viški ne vlagajo v razne investicije (in polzasebna sponzorstva), ki temeljijo na ozkem osebnem interesu, ampak se morajo ti presežki sproti vračati v dejavnost, čemur so sicer v osnovi namenjeni – to je v zdravstveno blagajno oziroma vsem nam plačnikom zdravstvenih prispevkov.

Če vlada tega ne stori takoj, se bodo vsaj še dve leti naša skupna sredstva pretakala v korist (v žepe) le nekaterih!