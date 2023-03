Prag revščine in poračun po uskladitvi pokojnin

Sprašujem se, zakaj Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) dovolita, da vlada in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) brijeta norce iz nas, upokojencev.

Moja pokojnina znaša 645,20 evra. Poleg nje prejmem 62,51 evra invalidnine. Skupaj torej 739,60 evra. Po plačilu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 35,67 evra mi ostane 703,93 evra.

Poračun po uskladitvi pokojnin je znašal borih 31,89 evra. (Za ta znesek si, na primer, lahko kupim veliko pico »antisklerozo« z jajcem – 12,30 evra, lazanjo s pečeno zelenjavo – 11,90 evra, dva čaja Althaus – 4,80 evra, skupaj 29 evrov. Ostane mi 2,89 evra.)

Stroški za stanovanje (Telemach, energija, upravnik) znašajo 239,69 evra na mesec. Za preživetje čez mesec mi ostane 464,24 evra.

Zdaj bi želela zamenjati stara slušna aparata, ki s popustom in zdravstveno naročilnico staneta 948 evrov. Le od kod vzeti denar za ta medicinski pripomoček?