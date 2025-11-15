Prebivalstvo trpi »mobilnostno in energetsko revščino«

V odzivu na intervju v Sobotni prilogi s profesorico Susan Handy na temo prometnega načrtovanja podaja g. Metod Di Batista 30. oktobra svoja videnja problema v Pismih bralcev.

Njegova stališča oziroma razumevanje problema ni v skladu z mednarodnimi cilji varstva okolja.

Naša nezavidljiva prometna situacija je rezultat dolgoletnega zanemarjanja uveljavitve ciljev varstva okolja glede polucij, ki jih povzroča promet v okolju in prostoru.

Imamo načela iz veljavnih direktiv EU, ki smo jih tudi pri nas dolžni izvajati, pa jih samo deloma – ali še to ne. Napredka ni.

Potrebujemo čim bolj razvejano mrežo javnega potniškega prometa (JPP) po modelih, kot jih narekuje »dobra praksa« direktiv EU, dober primer je (protihrupna) direktiva END. Kako doseči celovit in uporabniku prijazen sistem, ki bo prava alternativa avtomobilu? Odgovor bi naj bil, da tako, da bo raba učinkovita – to pa pomeni tudi oskrba povezav od JPP dalje do ciljnih lokacij uporabnika, kjer je to potrebno zaradi razpršenosti poselitve (primer: železniška postaja Novo mesto in dostopnost do posameznih točk življenja in dela – »shuttle« prevozi, taksiji, pomoč pri transportu prtljage itd. – velja za vse železniške in avtobusne postaje v manjših naseljih; včasih smo imeli izvoščke, kočije po vaseh ipd., sedaj pa kar nič).

Vprašanje, kot je, kakšna naj bi bila vloga države in občin pri upravljanju mobilnosti, kako bolje uskladiti načrtovanje, financiranje in izvajanje trajnostne prometne politike, ima odgovor, da po modelih »dobre prakse« v direktivah EU (predvsem s poudarkom na trajnostnem prostorskem razvoju in načrtovanju, s krajšanjem potrebnih poti – dostopnost javnih storitev peš, s kolesom, z JPP ipd.). Dosledno bi bilo treba izvajati Strategijo prostorskega razvoja RS, ki vključuje regionalno hierarhijo naselij.

Prehod v trajnostno mobilnost je treba izvajati celostno, z ukrepi dobre ponudbe in z ukrepi potrebnega omejevanja neželene prakse – z obvezno sočasno uveljavitvijo enega in drugega! Tudi na regionalni ravni. Sicer se vozila JPP vozijo prazna, na cestah pa ostaja preveč individualnega prometa, prebivalstvo trpi »mobilnostno in energetsko revščino«.

Predvsem bi se morali začeti vsi ključni državni politiki in uslužbenci na delo voziti z JPP! S takimi izkušnjami bodo hitro premaknili trende in pripravili predloge za saniranje stanja.

Kateri so konkretni koraki, zakonodajni ukrepi in naložbe, ki jih Slovenija potrebuje zdaj? Z upoštevanjem vseh okoljevarstvenih ciljev po direktivah EU in z uvedbo nadzora nad slovenskimi različicami, s pravili za redne »revizije« nad nepravilnostmi.

Ustrezen »model« urejanja prometa lahko prepreči prevelike obremenitve okolja (obremenitve tal, polucije v zrak, porabe energije, obremenitve s hrupom itd.).

Skupni imenovalec je zmanjšanje intenzivnosti prometnih tokov, nadzorovan prometni model – primer napačnega načrtovanja je že načrtovana cesta 3RO (tretja razvojna os) – zamišljeni scenarij ne upošteva železniške povezave celotne tretje osi, niti JPP ne – posledično je projekt ceste predimenzioniran, posledično se dejansko in predvidoma množice vozil zgrinjajo v Celje in Ljubljano, hitre in avtoceste pa ne »požirajo« več vsega. »Prometni model« za traso ali za regijo na njeni povezavi in ocena njegovih vplivov nista znana? Tudi prestolnica države in večja mesta imajo enak problem.

Potrebna je obrnitev trenda (!) naraščanja prometa; same prometne strategije niso dovolj – potrebni so akcijski (operativni) plani (programi) po navodilih direktiv EU – ciljno skladni z zahtevami posamezne direktive EU – s terminskimi zahtevami, z opredeljenimi finančnimi potrebami itd.

Martina Lipnik, u.d.i.a., Ljubljana