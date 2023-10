Prebolevniki z višjo zaščito kot cepljeni, a do potrdila niso mogli (2)

Prispevek novinarke Brigite Ferlič Žgajnar z zgornjim naslovom (Delo, 14. oktobra, stran 4) prikliče v spomin covidno obdobje. Kaj smo se naučili, če smo se sploh kaj? Ker sem zbolel precej v začetku, verjetno za alfo, nisem razumel, zakaj nas ovirajo pri normalnem življenju. Prebolevnikov bi morali biti še veseli, saj nismo obremenjevali bolnic, smo kar doma opravili z virusom, tudi tisti v poznih letih. Od takrat nisem niti enkrat zbolel (niti domači), čeprav sem se gibal v rizičnem okolju. Pokazalo se je tudi, da ima vitamin D velike zasluge pri tem. Torej, pravočasna krepitev imunskega sistema. Zakaj nam naši zdravniki – odločevalci ne povedo o rezultatih tujih študij, na primer izraelske iz leta 2021, ki je ugotovila, da je prebolevnost dvajsetkrat boljša zaščita kot cepiva (dr. J. Campbell, 31. 8. 2023)?

Iz prispevka je čutiti dejstvo, da je politika zmagala nad stroko. Visokokvalificiranega znanstvenika biokemika prof. P. Mačka, ki je proučeval tudi strupe (toksine) in načine vstopa v celico, bi morali poslušati tisti, ki se na podrobnosti kemijskih procesov v organizmu daleč manj spoznajo. Za kemijo namreč gre, pač kot kemik te procese tako razumem.

To dokazuje tudi cepivo proti covidu (Pfizer, Moderna). Ni namreč podobno cepivu proti virusu ošpic, kjer se nahaja živ oslabljen sev virusa. Po dveh cepljenjih si skoraj stoodstotno imun (vir NIJZ).

Covidna cepiva v telesu bruhajo S-beljakovine iz celic, torej neki delček, izrastek virusa, kemijo, ne pa virusov. Zato me je presenetila izjava dr. Logarjeve (Odmevi, RTV SLO, 6. oktobra 2023), da je v prilagojenem cepivu sev nove različice virusa covid. V prejšnjih cepivih je bila mRNA v maščobni nano kroglici (teh je menda več deset milijonov v enem odmerku), ki ima navodilo za vsako celico, da izdeluje S-beljakovine. Koliko časa, tudi ne vemo.

Med sevom virusa in S-beljakovino je pa razlika kot noč in dan. Vsekakor si javnost zasluži pojasnilo, za kaj v resnici gre pri prilagojenem cepivu. In tudi pojasnilo, zakaj niso izdelali klasičnega cepiva iz živega oslabljenega virusa sars-cov-2 kot pri ošpicah. In zakaj moramo izvedeti od dr. D. Martina, ki je proučeval ameriške patente, da je bila S-beljakovina patentirana že pred izbruhom epidemije virusa korone? In še, ali obstaja varnostni list za cepiva?

Ali vendar zaslužimo, da po treh letih covidnega cepljenja izvemo več o biokemijskih podrobnostih? Kaj se dogaja v organizmu, ko dobimo povsem drugačno cepivo kot za ošpice? Zakaj strokovna skupina ali odločevalci molčijo o teh stvareh? Kaj, če pridejo nano kroglice v kri? Ali gredo v celice sten žil, ki potem izločajo milijone S-beljakovin, ki gredo po krvi v organe našega telesa? Ali imunski sistem uniči celice v stenah žil, da ne izločajo več S-beljakovin? Kako se to pozna na žilah, kapilarah? Kaj, če pridejo kroglice v možgane, v srce …? Saj virus dobimo v zgornja dihala, ali cepivo pride tudi tja? Ali sploh smemo javno spraševati? In kljub cepljenju lahko močneje zbolimo, kot se je to zgodilo prejšnji ministrici za šolstvo. Zakaj?

Ključno je, kakšna je informiranost strokovne skupine ali kogarkoli, ki odloča glede posledic cepljenja. Pri tem se je v svetu pojavil izraz »presežna smrtnost«. Naprošam dr. Logarjevo, da pojasni ta pojem. Namreč, dobra informiranost iz zanesljivih virov, na primer uradno iz Velike Britanije, je zelo koristna za naše ukrepanje. Tam javno, celo v parlamentu govorijo o presežni smrtnosti kot o problemu cepljenja. Ali pa, na primer, ko vlada ene od indijskih držav (Utar Pradeš z 240 milijoni prebivalcev) jeseni 2021 uradno javno objavi, da se je znebila covida ob samo šestodstotni precepljenosti. Kako ji je to uspelo, bi moralo zanimati naše strokovnjake. In zakaj pri nas ni nobenih raziskav virusa in različic, čeprav so na testih pobirali na stotisoče vzorcev iz sluznice nosu?