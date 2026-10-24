Dobila sem vabilo na državno proslavo ob dnevu suverenosti in 35. obletnici osvoboditve Slovenije, ki bo v Kopru 25. oktobra 2026. Na proslavo žal ne bom prišla. Zaradi spoštovanja do Slovenije, Koprčanov, nastopajočih, režiserke proslave in do javnosti vam želim pojasniti, zakaj. V vabilu je dogodek povezan s 35. obletnico »osvoboditve Slovenije«. Pred 35 leti se nismo osvobodili, temveč osamosvojili. Slovenija je takrat po demokratični volji prebivalcev, izraženi na plebiscitu, stopila na pot lastne države. Dan suverenosti pa obeležuje odhod zadnjega vojaka tuje vojske z našega ozemlja. Pojma osvoboditev in osamosvojitev nista zamenljiva. Prvi pomeni konec okupacije, drugi ustanovitev samostojne države. Menim, da mešanje obeh pojmov ni slučajno in ni napaka iz nevednosti, temveč še en ...