Pred drugim krogom volitev predsednika

Volivci so pri komaj dobri polovični volilni udeležbi ravnali pričakovano: izkazali so lojalnost svojim strankam, sočasno pa volili dokaj prepričljivo kandidatko brez strankarske podpore, da se je uvrstila v drugi krog.

Če pogledamo rezultate, zlahka ugotovimo, da so konservativci dobili skupaj dobrih 38 odstotkov glasov, Nataša Pirc Musar 27 odstotkov, preostali sredinsko in levo orientirani pa 35 odstotkov. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so največjo udeležbo zagotovili podporniki stranke SDS, tako da s te strani ni mogoče pričakovati večje udeležbe (delež) čez slabe tri tedne.

Volivci Nataše Pirc Musar se bodo prav gotovo udeležili naslednjega volilnega odločanja, potrebuje pa nekaj več kot 50 odstotkov glasov ali najmanj dodatnih 23 odstotkov, kar pa je odvisno od večjega števila faktorjev: od volilne udeležbe, od naslednjih srečanj obeh kandidatov in podpore sredinskih/levih strank. Pri slednjem pa trčimo na zelo zapletene odnose med temi strankami in dosedanje stališče kandidatke, da bo aktivnosti tako kot do zdaj izvajala sama brez strankarskih podpor.

Če takšno razglabljanje drži, potem je izhod samo v neformalnih »antijanša« aktivnostih, ki bi zagotovile podporo kandidatki in veliko udeležbo na volitvah. Če tega ne bo, bomo dobili na oblast konservativce, predvsem s prevlado na ustavnem sodišču!