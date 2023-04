Predlog za bolj pravičen pokojninski sistem

Sem bolj ali manj novopečeni upokojenec z nepremajhno pokojnino. Gledam znance, prijatelje, neznance, bogate in revne okoli sebe, ki vsi prejemajo zasluženo pokojnino v skladu z zakonom in višino, določeno ob upokojitvi, kakor jim pripada glede na vse dejavnike, ki pač vplivajo na odmero.

Do tod vse lepo in prav, kot mora biti, bi rekli Butalci, toda: če je višina pokojnine določena, kot rečeno, v skladu s pravili in je zato njena višina različna zaradi višine prispevkov, delovne dobe itd., mislim torej, da je ob odmeri glede na vloženo že v pravi meri in razmerju postavljena lestvica in višina izplačil. Vsa letna povišanja ali uskladitve so utemeljeni s stopnjo inflacije in rastjo življenjskih stroškov, kar pa so dejavniki, ki nimajo nobene povezave z minulim delom. Zato menim, da bi morale pokojnine po začetni določitvi višine, ki zajema vse razlike, rasti nominalno, in ne procentualno.

Torej, če vlada predlaga petodstotno letno uskladitev zaradi rasti življenjskih stroškov, je pač to toliko in toliko sredstev, ki naj se porazdelijo na vse upokojence v enakih zneskih. Če nič drugega, je vzrok za uskladitve vedno nominalno enak za vse: kilogram kruha se je podražil za vse enako, ne glede na osnovo.

Menim, da bi tako povečali socialno varnost najšibkejših, tistim z visokimi pokojninami pa tudi ne bi podrlo življenjskega sloga.

Pa še pravično bi bilo.