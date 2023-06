Predlog za omejitev mandatov

V Delu sem 21. junija prebral prispevek z zgornjim naslovom. V uvodu nas obvesti, da gre za omejitev mandatov županov in da sta pobudnika Piratska stranka in Levica kot koalicijska stranka v državnem zboru.

Menim, da so volitve županov v našem političnem sistemu kar pomembno vprašanje. Res so težave in nepravilnosti, ki jih navajata predlagatelja, prisotne in pereče, še bolj res pa je, da imamo polovico občin preveč. Če sem lahko malo zloben, bi rekel, da je že vsaka malo večja vas občina in v njej uradujejo »šerifi«, po navadi vrsto let, da ne rečem mandatov. Od tod izvira cela vrsta ekscesov, ki jih navajata predlagatelja omejitve.

Dejstvo je, da je velika večina občin odvisna od prispevka države, ker le tako lahko opravijo tisto temeljno nalogo, ki ji rečemo demokratično urejanje zadev, ki sodijo v manjše okolje. Zelo me je zmotilo stališče »obeh reprezentativnih združenj občin«, ki nam razložita, da morajo župani imeti mandat, dokler ne dokončajo projektov, ki so jih začeli. Če že govorimo o projektih, potem velja, da so to projekti občine, o katerih odloča občinski svet, ki ga vodi župan. Če karikiram, potem bi to bilo približno takole: ker imamo enoten demokratični družbenopolitični sistem, bi moral imeti tudi predsednik države neomejen mandat, dokler država ne dokonča dolgoročnih (na primer mednarodnih) projektov, ki so bili začeti. To pomeni, da bi volili novega, ko bodo končani projekti, kdaj, pa ve le bog ... Vem, da primerjava ni adekvatna, a hotel sem povedati, da izvedba projektov ni stvar posameznika, ampak vodstvene ekipe. Pri tem župani v sistemu niso nič posebnega, ampak le sestavni del ekipe. Seveda se zadeve spremenijo, če postanejo »šerifi« tisti, ki odločajo, svetniki pa prikimavajo. Praksa kaže, da se kar velik del takih projektov klavrno konča.

Verjamem, da je pobuda predlagateljev korektna glede sistema, v vsakem primeru pa velja pravilo, da se najboljša rešitev najde v dogovoru med prizadetimi.

Volilni sistem mora biti enoten za vse individualne funkcije. Tudi za župane!