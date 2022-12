Predsednik vlade ne potrebuje opozicije

Zanimivo je, koliko komentatorjev in modrecev se je kar naenkrat našlo, da nas opozori na morebitno nezakonito ravnanje predsednika vlade dr. Roberta Goloba ob primeru ministrice Tatjane Bobnar. Mnogih od njih ni bilo nikjer, ko je prejšnja vlada demontirala demokratične norme na vseh ravneh delovanja. Morda je tokrat ukrepanje Goloba res na meji zakonitega, toda ob spremljanju dogajanj in pravnih rešitev na vseh področjih našega življenja, je v konkretnem primeru ocena, da je šlo za protipravno ukrepanje predsednika vlade povsem neutemeljena.

Spomnimo se, da smo volivci 24. aprila na volitvah v državni zbor (ki se jih je udeležilo 70,97 odstotka vseh volilnih upravičencev) z veliko večino podprli usmeritve, ki so danes zapisane v koalicijski pogodbi. Nevladne organizacije – Glas ljudstva, 8. marec ... – so med drugimi zahtevami izpostavile tudi depolitizacijo policije in vseh drugih podsistemov. Ne predstavljam si, kako bi lahko katerakoli vlada ali kdorkoli v gospodarstvu vodil državo ali podjetje, v katerem je velik del vodilnih ljudi ali celo funkcionarjev, ki se ne strinjajo z usmeritvami vodstva, v tem primeru sedanje vlade. Ti so in bodo vedno »trojanski konji«, ki bodo usmeritve vedno zavirali ali celo blokirali.

Če se zares želimo očistiti in spremeniti naše življenje na bolje, moramo zaupati ne samo predsedniku vlade, ampak predvsem sedanji koaliciji, ki je vsekakor zadosten garant, da predsednika vlade ne bodo nikoli zamikale skušnjave po uvajanju nedemokratičnih norm, kakršne smo doživeli pod vlado Janeza Janše.

Mnogih od dušebrižnikov, ki danes svarijo pred morebitno avtokracijo predsednika vlade, ni bilo nikjer, ko so se v času Janševe vlade dnevno dogajale kršitve zakonov in ustave. Robert Golob pravzaprav ne potrebuje političnih nasprotnikov, saj obstaja vse preveč ljudi, ki sicer v celoti dobro razmišljajo, vendar se ne zavedajo, da s svojimi dvomi o dobronamernosti trenutne vlade delajo največjo uslugo silam, ki so dokazano temne. Tekmovanje med že omenjenimi komentatorji in modreci, kdo je večji demokrat, je v tem trenutku v celoti kontraproduktivno. Dejstvo je, da če ministrica Bobnarjeva ni razumela usmeritev vlade ali, bolje rečeno, obljub, ki so bile dane volivcem, pač ne bi smela sprejeti ponujene funkcije. Kadri, ki razumejo usmeritve, so brez dvoma prvi pogoj za uspešno delo, saj je to dobro vedel tudi Janez Janša. Kdor pričakuje, da bo sedanja vlada lahko uspešna, če bo čakala, da bodo vsi infiltrirani kadri prejšnje vlade odšli v pokoj, se izjemno moti. Seveda je treba poiskati zakonite rešitve, toda čim prej in brez oklevanja. Obljube volivcem so bile jasne.

Predsednik vlade Robert Golob in sedanja koalicija sta zadostno jamstvo, da ne bomo zašli na stara pota. Seveda, če se nas Golob ne bo naveličal, saj res ne potrebuje tega, da ga zmerjajo z avtokratom. SDS ima v svojih vrstah dovolj jastrebov za brskanje po Golobovi preteklosti in sedanjosti – zato prepustimo to veselje njim.