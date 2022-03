Prepovedati so hoteli objave javnomnenjskih anket, še kaj?

Državni zbor je 23. marca s 33 glasovi za in 42 proti odločil, da predlog zakona Jelinčičeve SNS za prepoved objave političnih anket pol leta pred volitvami ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je sporočil STA.

To je bila spet ena od idej našega Plemenitega, ki kaže, kako se začne nekaterim oblikovati razmišljanje, ko pridejo v leta: po njihovem je večina volivcev neumnih in volijo tako, da pogledajo, kdo prednjači na volilni napovedi. Da imajo volivci spomin kot nekateri poslanci, politiki in noji ... Ali kot zlate ribice. Zame pomembnejša vsebina neodvisnih medijev je črta, obračun pod tem, kaj je recimo sedanja oblast dobila v začetku mandata, kaj je delala in kaj je naredila. Torej preprosta pretvorba ugibanj v dejstva.

Če najprej pogledamo prvo in ključno – zdravstvo. Ministri in ministrstva za zdravje, za delo, NIJZ ... so bili od petnajste smrti, ki jo je povzročila okužba s covidom, opozorjeni na napačen pristop in potrebne ukrepe – a do danes, dve leti pozneje, niti en DSO, zdravstveni dom ali UKC nima ključnega, nujno potrebnega dodatnega odvajanja zraka iz zaprtih prostorov. Potem ko so vsi omenjeni dlje časa ignorirali moje pozive k nujnim ukrepom, sem svoje predloge posredoval uradu predsednika vlade, ki mi je odgovoril, namreč Ukom, da je njihovo ignoranco poslal na ministrstvo za zdravje. Pa so ignorirali še njih ...

Od začetka epidemije je znano, da najcenejše obrazne maske ne preprečujejo širjenja virusov, ne le covida, pa se jih je kljub temu uvažalo na milijone. Šele kasneje, pod pritiskom medijev, je bila stvar pojasnjena. Enako je bilo s cepljenjem, ko je trajalo mesece, da je minister za zdravje po pritisku medijev končno pojasnil, da cepljenje ne prepreči okužbe, pri veliki večini pa zmanjša posledice covida po okužbi. Vlada je v nekem obdobju prepovedala branje tiskanih časopisov na javnih mestih pod pretvezo, da tako preprečuje širjenje epidemije – in ne zato, ker mediji širijo mnogo nevarnejše stvari, dejstva. Vlada je preprečila pranje vozil zasebnih lastnikov v avtopralnicah, medtem ko je pranje službenih omogočila ...

In seveda, ko nekdo, ki je prišel iz gostinstva, v času epidemije vodi politiko nabav in delno ukrepov, tako kot Počivalšek, gre država ne le v nakupe kontejnerjev neustreznih, a poceni mask, ampak tudi v nabavo velikih količin medicinskih ventilatorjev po trojni ceni, ki pa so po oceni stroke za to epidemijo najbolj neprimerni, poleg tega njihova količina presega realne možnosti namestitve. To pač ni mikrovalovna pečica, ki jo daš na pult in vklopiš ...

Dejstvo je, da ministri in ministrstva za zdravje, delo, NIJZ ... po vseh teh letih covida-19 ob jasni akademski stopnji izobrazbe ne ločijo med prezračevanjem in odvajanjem zraka iz zaprtih prostorov. Zanje je to isto in po njihovi logiki se v operacijskih sobah, če je prevroče, odprejo vrata in ne poveča količina izmenjanega zraka prek filtrov in klimatizacije. Ali na patologiji, ali v krematoriju ... Ali v praktično vsem gospodarstvu.

Posledica neznanja na vrhu države v povezavi s korupcijo in morda tudi zavestnim preprečevanjem ustreznih ukrepov je več kot pet milijard evrov dodatnega zunanjega dolga ter povečana revščina pri že prej socialno šibkih prebivalcih. Ta oblast je ob krizi s covidom preprečila pomoč vsem pravnim osebam, ki na dan razglasitve epidemije do Fursa niso imele poravnanih vseh obveznosti, četudi je šlo najpogosteje za najštevilčnejše enoosebne družbe, s. p. in d. o. o., ki so zamujale s prispevki za svojo lastno plačo.

Ob vsem povedanem me ne bi presenetila še »lucidnejša« ideja gospoda Plemenitega, da bi pred volitvami, recimo za en mesec, ugasnili kar vse medije, zlasti tiskane, ki so tako nedržavotvorni, da objavljajo – dejstva. Takšna vprašanja njihovi vzorniki tipa Lukašenko, Putin ali Kim Il znajo ustrezno rešiti.

Če uporabim misel, ki izhaja iz časa, ko so se neuspešno trudili, da bi uspeli, a jim »grdi komunisti« tega niso omogočili: Za domovino po poti teh velikanov uma in razuma – naprej. Proti vedno več mrtvim in vedno večjemu zunanjemu dolgu. Ter madžarski prevzem vseh uspešnih pravnih oseb. Drugo so tako ali tako pobrali Avstrijci in Nemci.