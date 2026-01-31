  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

    Ekološki projekti ne morejo nadomestiti nujnega zmanjšanja izpustov in sanacije azbestnega onesnaženja v Anhovem.
    V Anhovem onesnaževanje ni izginilo, ko se je ustavila azbestna proizvodnja, ampak še traja. FOTO: Hočevar Uroš/Delo
    Galerija
    V Anhovem onesnaževanje ni izginilo, ko se je ustavila azbestna proizvodnja, ampak še traja. FOTO: Hočevar Uroš/Delo
    Marina Praprotnik, Metoda Dodič Fikafak, Ana Mavrič, Miran Brvar, Nevenka Mlinar
    31. 1. 2026 | 04:00
    4:34
    A+A-

    Arhitekt Boštjan Vuga v prispevku opiše primere, ko so različni aktivisti, arhitekti in umetniki po svetu in doma v degradiranih, zapuščenih predelih mest in pokrajin vzpostavili ekološke projekte ter zgradili eksperimentalna mesta s čim manjšim ogljičnim odtisom. V drugem delu članka se sprašuje, ali bi bilo mogoče tudi območje cementarne Anhovo preoblikovati v »element novega ekološkega sistema; ekološko-polifunkcijski prostor, kjer čista industrija sobiva z naravnimi, urbanimi in socialnimi prostori«.

    image_alt
    Industrija ga je izčrpala, zdaj ponuja sožitje narave in skupnosti

    Iz dejstva, da so v cementarni postavili sončne elektrarne, avtor izpelje tezo, da bi se ob tovarniških ploščadih lahko razvili samoopraševalni travniki, ki naj bi ustvarjali naravni filter med industrijo in reko. Lahko bi se celo razvijalo čebelarstvo. Avtor zatrjuje, da se zaveda, da novi habitat ne nastane čez noč in da je rezultat trdega dela, vzdrževanja, saniranja in dolgoročnega načrtovanja. In, tako Vuga, bi lahko Anhovo postalo kraj regeneracije, izobraževanja, naravne revitalizacije …

    Morda lahko razumemo, da avtor kolumne kot arhitekt vidi priložnost v urejanju in načrtovanju industrijskih kompleksov, nikakor pa ne moremo razumeti, da s takšno lahkotnostjo zavaja bralce.

    image_alt
    Nikoli delal z azbestom, a je zaradi tega umrl

    V Anhovem onesnaževanje ni izginilo, ko se je ustavila azbestna proizvodnja, ampak še traja. Tovarna in okolica nista bili nikoli očiščeni, azbest je neuničljiv. Še vedno je prisoten povsod, na površini zemlje in pod njo, ljudje bodo tam še več desetletij umirali zaradi mezotelioma, pljučnega raka, raka rodil, prebavil in grla, čeprav kraj ni več prekrit z belim prahom. Še vedno bodo ubijali neviden azbest in produkti sosežigalnice, kjer kot gorivo povprečno uporabijo več kot 300 ton odpadkov, tudi iz tujine.

    Izsledki mednarodnih raziskav kažejo, da izpusti onesnaževal iz sežigalnic odpadkov pomembno vplivajo na zdravje ljudi, ki živijo v okolici sežigalnic: povečana je nevarnost za razvoj določenih vrst rakov (debelo črevo, pljuča), arterijske hipertenzije, astme, več je neplodnosti in prezgodnjih porodov, pogostejše so nekatere prirojene nepravilnosti, več je motenj avtističnega spektra pri otrocih.

    image_alt
    Slovenija med Anhovim in svetišči narave

    Da zdravje prebivalcev Anhovega še vedno ogroža onesnažen zrak, potrjujejo tudi meritve oksidativnega potenciala prašnih delcev PM – kazalnik, ki ga priporoča nova evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in neposredno odraža biološko škodljivost delcev PM za zdravje ljudi –, saj so v okolici cementarne izmerili ene najvišjih vrednosti, kar so jih doslej zabeležili v Evropi (Močnik, 2024).

    Članek gospoda Vuge je izjemno škodljiv, ker poskuša vzpostaviti novo normalnost in jo legitimizirati: izpusti več ton nevarnih onesnaževal in težkih kovin se, kot bi bilo lahko razbrati iz prispevka, izničijo, če posadite travo in naselite čebelice.

    Začetek prihodnosti Anhovega ni, kot meni Vuga, v več zelenih površinah in čebelah ob cementarni. Začetek prihodnosti je v zmanjšanju tovarniških izpustov brez dopuščanja izjem glede na zakonsko ureditev, dolgoročno zmanjševanje količine sosežganih odpadkov in očiščenje od azbesta onesnažene okolice.

    Prispevek je skrajno nespoštljiv do vseh ljudi, ki so umrli za posledicami izpostavljenosti azbestu, in njihovih svojcev ter do vseh prebivalcev, ki jim kratijo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja.

     

    ***

    Mag. Marina Praprotnik, dr. med., ​prof. dr. Metoda Dodič Fikafak, dr. med., Ana Mavrič, dr. med., ​izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., Nevenka Mlinar, dr. med. Delovna skupina Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Salonit Anhovookoljeonesnaženjenaravazdravjeekologijaazbestcementarna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pojasnilo glede rabe Stresovega citata v javni razpravi

    Anton Stres nikjer ne trdi, da bi bila Katoliška cerkev v Sloveniji tuja pravna oseba ali izpostava tujega subjekta.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ali bo Evropa izbrala mir ali pot v klavnico vojne

    Mednarodna pravila in vrednote razpadajo hitreje, kot smo si pripravljeni priznati.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

    Ekološki projekti ne morejo nadomestiti nujnega zmanjšanja izpustov in sanacije azbestnega onesnaženja v Anhovem.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    30. 1. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

    Ekološki projekti ne morejo nadomestiti nujnega zmanjšanja izpustov in sanacije azbestnega onesnaženja v Anhovem.
    31. 1. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga ICE

    Zmaji z zmago v Tivoliju z enim korakom že v končnici

    Hokejisti Olimpije so premagali Bolzano in so že uvrščeni v končnico lige ICE. Fantastično je igral Jan Drozg, ki je zadel kar trikrat.
    30. 1. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo