Prihodnost Anhovega ni v sončnih panelih, temveč v manj izpustov

Arhitekt Boštjan Vuga v prispevku opiše primere, ko so različni aktivisti, arhitekti in umetniki po svetu in doma v degradiranih, zapuščenih predelih mest in pokrajin vzpostavili ekološke projekte ter zgradili eksperimentalna mesta s čim manjšim ogljičnim odtisom. V drugem delu članka se sprašuje, ali bi bilo mogoče tudi območje cementarne Anhovo preoblikovati v »element novega ekološkega sistema; ekološko-polifunkcijski prostor, kjer čista industrija sobiva z naravnimi, urbanimi in socialnimi prostori«.

Iz dejstva, da so v cementarni postavili sončne elektrarne, avtor izpelje tezo, da bi se ob tovarniških ploščadih lahko razvili samoopraševalni travniki, ki naj bi ustvarjali naravni filter med industrijo in reko. Lahko bi se celo razvijalo čebelarstvo. Avtor zatrjuje, da se zaveda, da novi habitat ne nastane čez noč in da je rezultat trdega dela, vzdrževanja, saniranja in dolgoročnega načrtovanja. In, tako Vuga, bi lahko Anhovo postalo kraj regeneracije, izobraževanja, naravne revitalizacije …

Morda lahko razumemo, da avtor kolumne kot arhitekt vidi priložnost v urejanju in načrtovanju industrijskih kompleksov, nikakor pa ne moremo razumeti, da s takšno lahkotnostjo zavaja bralce.

V Anhovem onesnaževanje ni izginilo, ko se je ustavila azbestna proizvodnja, ampak še traja. Tovarna in okolica nista bili nikoli očiščeni, azbest je neuničljiv. Še vedno je prisoten povsod, na površini zemlje in pod njo, ljudje bodo tam še več desetletij umirali zaradi mezotelioma, pljučnega raka, raka rodil, prebavil in grla, čeprav kraj ni več prekrit z belim prahom. Še vedno bodo ubijali neviden azbest in produkti sosežigalnice, kjer kot gorivo povprečno uporabijo več kot 300 ton odpadkov, tudi iz tujine.

Izsledki mednarodnih raziskav kažejo, da izpusti onesnaževal iz sežigalnic odpadkov pomembno vplivajo na zdravje ljudi, ki živijo v okolici sežigalnic: povečana je nevarnost za razvoj določenih vrst rakov (debelo črevo, pljuča), arterijske hipertenzije, astme, več je neplodnosti in prezgodnjih porodov, pogostejše so nekatere prirojene nepravilnosti, več je motenj avtističnega spektra pri otrocih.

Da zdravje prebivalcev Anhovega še vedno ogroža onesnažen zrak, potrjujejo tudi meritve oksidativnega potenciala prašnih delcev PM – kazalnik, ki ga priporoča nova evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in neposredno odraža biološko škodljivost delcev PM za zdravje ljudi –, saj so v okolici cementarne izmerili ene najvišjih vrednosti, kar so jih doslej zabeležili v Evropi (Močnik, 2024).

Članek gospoda Vuge je izjemno škodljiv, ker poskuša vzpostaviti novo normalnost in jo legitimizirati: izpusti več ton nevarnih onesnaževal in težkih kovin se, kot bi bilo lahko razbrati iz prispevka, izničijo, če posadite travo in naselite čebelice.

Začetek prihodnosti Anhovega ni, kot meni Vuga, v več zelenih površinah in čebelah ob cementarni. Začetek prihodnosti je v zmanjšanju tovarniških izpustov brez dopuščanja izjem glede na zakonsko ureditev, dolgoročno zmanjševanje količine sosežganih odpadkov in očiščenje od azbesta onesnažene okolice.

Prispevek je skrajno nespoštljiv do vseh ljudi, ki so umrli za posledicami izpostavljenosti azbestu, in njihovih svojcev ter do vseh prebivalcev, ki jim kratijo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja.

Mag. Marina Praprotnik, dr. med., ​prof. dr. Metoda Dodič Fikafak, dr. med., Ana Mavrič, dr. med., ​izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med., Nevenka Mlinar, dr. med. Delovna skupina Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje.

