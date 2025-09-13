Prijava diskriminatornosti zagovorniku načela enakosti

Za predsednico Društva Srebrna nit mag. Ireno Žagar sta v »Kodeksu zdravniške etike« sporni dve določbi. Prva je, da med kriteriji za zdravstveno obravnavo ni izrecno navedena starost. Druga je, da »Kodeks« dovoljuje prednostno obravnavo zdravnikov.

V idealnem svetu bi imela Irena Žagar prav. V idealnem svetu ni čakalnih vrst, finančnih ali kadrovskih omejitev in vsi bolniki takoj prejmejo najboljše zdravljenje.

Žal ne živimo v idealnem svetu. Ko imamo pred seboj dva bolnika, ki po medicinskih kriterijih enako nujno potrebujeta presaditev jeter, bomo tridesetletniku dali prednost pred petinsedemdesetletnikom. Po etičnem premisleku in ob upoštevanju dejstva, da smo daleč od idealnega sveta, je torej starost lahko eden od dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo. Starosti ne moremo enačiti s spolom, raso, genetskimi dejavniki, življenjskim slogom, spolno usmerjenostjo, vero, nacionalnostjo, politično pripadnostjo ali socialnim položajem, torej s kriteriji za zdravstveno obravnavo, ki jih »Kodeks zdravniške etike« izrecno odklanja.

Pri tem, da starost lahko vpliva na odločanje, zdravstvo ni osamljeno. Starost je lahko eden od kriterijev pri zaposlovanju, pa tudi pri razpisu za stanovanja za mlade družine. Samo zaradi starosti kot številke moramo na ponovni preizkus vozniške sposobnosti. Banke zahtevajo, da stranka ob poplačilu kredita ne sme biti starejša od 75 let.

Glede priporočila za prednostno obravnavo zdravnikov naj ponovim, kar sem že zapisal. Analize kažejo, da si zdravniki vzamemo za več kot polovico manj bolniškega staleža, kot bi ga za isto bolezen predpisali svojim bolnikom. Mnogi med nami ne izrabijo celotnega dopusta, brez plačila delajo prek rednega delovnega časa, se izobražujejo ob koncih tedna – vse zato, da ne trpi redno delo z bolniki.

Naj se zdravnik mirno postavi v vrsto, vleče bolniški stalež, več mesecev čaka na zdravljenje ter zapre svojo ordinacijo? Če Irena Žagar in njeni somišljeniki želijo zdravnike spremeniti v brezčutne uradnike, ki bodo delali po pravilih in do minute točno zaprli vrata, bo pravici in ustavi zadoščeno, dostopnost zdravstvene obravnave pa se bo nedvomno poslabšala.

Še beseda o zadnji trditvi, da zdravniki postavljamo etični kodeks nad zakonske norme. To ne drži. Kot pravnica gospa Žagar dobro ve, da je v družbi mnogo dejanj, ki niso opredeljena kot nezakonita, so pa nedvomno neetična. Poznamo pa tudi dejanja, ki niso skladna z zakonom, pa jih s stališča etike dopuščamo. Pravo in etika se prekrivata v mnogih stališčih, ne pa vedno. Etika zakonskim normam ni nadrejena, pa tudi ne podrejena: gre za vzporedna sistema, ki usmerjata človekovo ravnanje.

***

Matjaž Zwitter, Ljubljana