Priključitev Primorske – praznovanje prvič pod novim imenom

Oglašam se, ker me je pri besedilu o priključitvi Primorske nekaj stvari zbodlo v oči.

Zdi se mi, da je članek enak kot lanski, le kraj proslave je drugi. Zakaj? Če me spomin ne vara, vsebujeta oba članka enake napake. Tu našteva, da so postali deli Slovenije Zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre.

Glede na to, da je Kras napisan z veliko začetnico, je to le sedanja sežanska občina. Kje so občine Divača, Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna? To ni tako majhno področje. Obsega namreč Brkine, Vremsko dolino (dolina reke Reke) in Postojnsko (Pivško) kotlino.

***

Dolores Rebula, Postojna