Privrženost zahodu, a tudi osi Baltik–Jadran

V Sobotni prilogi je Dimitrij Rupel objavil članek, katerega uvodni del se dotakne družbenopolitičnega odnosa do slovenstva in kulture slovenskega jezika. Avtor meni, da so »nekoč slovenščino podcenjevali in preganjali celo na Slovenskem ter na različne načine ovirali njen razvoj v sosednjih državah in emigraciji«. Meni tudi, da je slovenščina danes v nezavidljivem položaju glede na znanje srednješolcev, s tem se je težko strinjati, glede na vsesplošno in bogato književnost ter uporabo slovenščine v znanosti. Prav tako je neprimerna ocena, da so poskusi doseči nacionalne cilje v času habsburške monarhije in Kraljevine SHS propadli, ker da so Anton Korošec in drugi voditelji strank katoliškega tabora »omahnili« pred dosego nacionalnih ciljev, tako politične osamosvojitve kot ohranitev ...