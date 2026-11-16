Prognoze o zdravstvenem stanju morajo biti rahlo pesimistične

Ob boleznih znanih osebnosti smo pogosto priča senzacionalističnim novicam. Javnost je sicer mogoče razumeti, bolj pa je pomenljiva strokovna javnost, če daje informacije, zaradi katerih nas nato življenje demantira. Zelo tvegana je napoved, da zdravljenje poteka po pričakovanjih. Bolje je reči, da je doslej potekalo po pričakovanjih. Potem pa presenečenje. Kako je to mogoče? Pa tako dobro je kazalo. Pa ravno meni se je to zgodilo. In podobno. Predvsem pri težjih boleznih in bolezenskih stanjih moramo biti torej pri informacijah in prognozi zelo previdni in zmerno pesimistični. Zakaj? Morda ima vsak zdravnik nekoliko drugačne izkušnje, bom pa na osnovi mojih in izkušenj mojih sodelavcev skušal pokazati, da se življenje bolnikov pogosto obrne v smer, ki si je nihče ne želi. Bolniki in ...