Proizvajamo vse in še več, odpovedati se nočemo skoraj ničemur

Zdi se mi škoda, da bi tako aktualen, še kako potreben članek o problematiki okolja dr. Gregorja Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, šel kar tako mimo, kot je to običajno, brez odziva. Ob tem poskušam razmišljati še sam.

Vrabci na strehah že čivkajo, da je celo že pozno za zaščito Zemlje in Evrope in … da bi morali nujno ukrepati. Povsem soglašam: morali bi!

No, pa poskusimo: podnebne spremembe bi nam bile hvaležne že, če bi vsaj zmanjšali letalski promet, ne ga kar ukinili, čeprav bi civilizacija verjetno zmogla preživeti tudi brez letal. Nobene možnosti iz mnogoterih razlogov ne vidim, da bi bilo kaj takega v današnjem času sploh mogoče. Že sama tovrstna namera bi bila čista norost!

Krasno bi bilo prenehati kuriti premog. In ga nadomestiti z atomom. In/ali s soncem in vetrom. Tudi tukaj nam potrebe presegajo zmožnosti te tehnologije. Sploh če vzamemo v obzir cel planet. Niti na glas pomisliti se mi ne zdi primerno, kaj šele predlagati, da bi recimo nehali množično proizvajati avtomobile, kar bi seveda tudi pripomoglo k čistejšemu okolju. In naštevati se da brez konca, toliko in takšnega proizvajanja vsega mogočega imamo, ne vidim pa najmanjše možnosti, da bi se čemu (pomembnemu) prostovoljno odrekli.

Nekaj možnosti pa menda le še imamo!? Najprej je tu naša modrost, pamet po domače! Ji bomo priznali, kar ji gre!? Da ji prisluhnemo, da jo podpremo, kjer je le mogoče!? In da ji priznamo vodilno vlogo v vsem življenju. In ne, da vsakdo po svoje nasprotuje s svojim neverificiranim, znanstveno nepreverjenim mnenjem, kakršno se mi zdi, da je tudi naša vsakdanja demokratična(?) praksa! To ni prepoved drugačnega mnenja, to vsak dobronameren, razumen človek ve! In to tudi rektor lepo pove.

Ne vem, kako se bo naše okolje razvijalo naprej, strah me je prognozirati, čeprav je tega v javnosti kar precej. Če pomislim na omenjeno zgoraj, se nam zares slabo piše. Naj zaključim: Doslej smo se vedno kako izvlekli, nas uči zgodovina. Nekako torej že bo …

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Herman Graber, Ljubljana.

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