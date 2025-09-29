Protestna izjava proti razglasitvi antifašizma za terorizem

V Mednarodni mreži antifašistov ostro obsojamo odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa, da antifašistično gibanje Antifa z odlokom razglasi za domačo teroristično organizacijo. Takšna razglasitev pomeni nevarno izkrivljanje zgodovine in napad na temeljna načela, na katerih stojijo sodobne demokratične družbe.

Antifašizem ni terorizem in ni skrajna ideologija. Je temelj svobode, človekovih pravic in demokracije, vrednota, ki je Evropo osvobodila fašistične tiranije. Enačiti ga s terorizmom pomeni z nasiljem in ustrahovanjem enačiti boj za človekovo dostojanstvo – kar je zgodovinska laž, ki spodjeda temelje naše civilizacije.

Evropski antifašisti se ob tem spominjamo prvih žrtev organiziranega fašističnega pregona – upornikov, ki so bili že v tridesetih letih v Trstu in drugod po Evropi razglašeni za »teroriste«, ker so se zoperstavili tiraniji. Njihova žrtev je tlakovala pot do svobode; tudi v njihovem imenu ne smemo dopustiti, da se antifašizem znova razglasi za terorizem.

Antifašizem je temelj evropske identitete: omogočil je mir in povezovanje, bil obramba pred asimilacijo in kulturnim izničenjem ter dal podlago narodnoosvobodilnim bojem in vzpostavitvi samostojnih demokratičnih držav.

Čeprav se Trumpova odločitev formalno nanaša le na ameriški pravni sistem, njene posledice segajo daleč čez meje ZDA. Kot vodilna sila Amerika s tem legitimira podobne ukrepe po svetu. Avtoritarni režimi lahko to uporabijo kot opravičilo za preganjanje antifašističnih skupin in aktivistov, za označevanje demokratične opozicije kot »teroristične« ter za omejevanje civilne družbe pod krinko nacionalne varnosti.

ZDA so se pod vodstvom predsednika Franklina Roosevelta med drugo svetovno vojno pridružile protifašistični koaliciji, ki je premagala svetovne fašistične in nacistične sile. S tem so bistveno prispevale k demokratični preobrazbi sveta.

Predsednik Trump je z uvrstitvijo antifašističnih gibanj v ZDA med teroristične organizacije zato storil zgodovinsko napako. Ameriška ustava namreč z načelom »We the people« zagotavlja svobodo vsem prebivalcem ZDA. Te bodo poslej podvržene samovolji vodilnih političnih sil.

Trumpova odločitev krepi tudi zgodovinski revizionizem, ki zanika grozote fašizma, zmanjšuje pomen antifašističnega boja, izkrivlja zgodovino druge svetovne vojne in poskuša rehabilitirati fašistične sodelavce ter vojne zločince. Takšne prakse že opažamo v različnih državah in jih ameriška odločitev nevarno spodbuja.

Odločno zavračamo enačenje antifašizma s terorizmom. Zavzemamo se za spoštovanje zgodovinske resnice o njegovi vlogi pri gradnji demokratičnih družb ter za varovanje pravic do svobodnega izražanja in mirnega protesta. Tudi v prihodnje bomo sledili antifašističnim vrednotam, spodbujali sodelovanje organizacij in krepili civilno družbo v obrambi demokratičnih pravic.

Antifašizem je temeljni kamen demokracije. Brez njega bi demokracija, kot potrjujejo današnje vse bolj zaostrene razmere na svetu, postala žrtev novodobnih diktatur.

Antifašizem, kot je zapisal Timothy Sneyder, znani ameriški zgodovinar in poznavalec totalitarizma, ni ideologija, ampak obramba človekove dostojanstvenosti in demokracije pred uničenjem.

Zgodovina nas uči, da se fašizem ne pojavi čez noč, temveč raste postopoma – z revizijo zgodovine, diskriminacijo in stigmatizacijo nasprotnikov. Danes so za »teroriste« razglašeni antifašisti, jutri je lahko tako označen vsak, ki brani demokracijo. Spomin na žrtve osvobodilnih bojev nas obvezuje, da se upremo nevarni poti, ki jo odpira Trumpov odlok.

Antifašizem ni preteklost – je naša sedanjost in prihodnost.

Jadranka Šturm Kocjan, za Mednarodno mrežo antifašistov.

