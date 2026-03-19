Proti vmešavanju tuje vohunske družbe v slovensko predvolilno kampanjo

Razkritje o delovanju in vmešavanju tuje zasebne – v tem primeru izraelske – obveščevalne agencije (Black Cube) v slovensko predvolilno kampanjo, ki so ga na nedavni tiskovni konferenci predstavili revija Mladina, Inštitut 8. marec in Inštitut Danes je nov dan, predstavlja resno grožnjo naši suverenosti in varnosti. Ni pa edina, ki prihaja iz države, ki izvaja genocid v Gazi ter nelegalno, s podporo ZDA, napada Iran in Libanon. Kibernetska varnost Slovenije je odvisna prav od izraelske tehnologije in posledičnega nadzora, kar je treba pripisati spornemu sporazumu, ki ga je Janševa vlada s podpisom takratnega zunanjega ministra Anžeta Logarja sklenila z Izraelom leta 2021. Nerazumljivo in neodgovorno je, da se ta tvegana odvisnost nadaljuje.

Prvak opozicije Janez Janša, ki je sicer zatrjeval, da predstavnikov agencije ne pozna in da se z njimi ni srečal, le dan pozneje pa samega sebe demantiral, je hkrati na predvolilnem soočenju pohvalil njihovo delovanje (dolgoletno tajno snemanje zasebnih pogovorov nekaterih vidnih državljanov in državljank Republike Slovenije ter predvajanje teh posnetkov v času predvolilne kampanje z jasnim namenom, da bi vplivali na volivce in volivke) in retorično napovedal celo spomenik izraelskemu vohunskemu podjetju.

Znano je, da je Janez Janša v tesnem političnem zavezništvu z Benjaminom Netanjahujem, kar je dokazala tudi njegova udeležba – skupaj z Miloradom Dodikom in drugimi veljaki svetovne skrajne desnice – na konferenci v Izraelu konec marca leta 2025. Da so Izraelci politično zainteresirani za zamenjavo vlade, ki je priznala Palestino in obsodila genocid, ni presenečenje, a vse kaže, da je obveščevalce tokrat najela domača opozicija ali tretji subjekt zanjo oziroma da je vohunsko-ovaduška akcija potekala v popolni sinergiji zainteresiranih za radikalno spremembo vlade in zunanjepolitične usmerjenosti Slovenije.

Tovrstne metode in vmešavanje tujega obveščevalnega subjekta v predvolilno tekmo v Sloveniji spodaj podpisani najostreje obsojamo. Od pristojnih služb pričakujemo, da bodo nemudoma ukrepale in vzpostavile pogoje za varno in transparentno politično delovanje v državi, brez manipulacij, nadzora in vmešavanja tujih obveščevalnih služb.

Predstavnikom civilne družbe in tiska, ki so pripomogli k razkrinkanju organiziranega delovanja tuje službe, se zahvaljujemo ter jim izražamo solidarnost in podporo, volivce in volivke pa pozivamo, da se v imenu demokracije v največjem številu udeležijo volitev ter tako odločno in jasno odgovorijo tistim, ki bi za svojo zmago in osvojitev oblasti postavili spomenik tujim vohunom, sokrivim iztrebljanja palestinskega naroda v Gazi in na Zahodnem bregu.

***

Franco Juri, Dr. Vlado Miheljak, Dr. Rudi Rizman, Dr. Spomenka Hribar, Aurelio Juri, Dr. Gorazd Kovačič, Dr. Vesna Mikolič, Dr. Božidar Flajšman, Dr. Miklavž Komelj, Lea Širok, Marko Marinčič, Stojan Spetič, Miloš Šonc, Dr. Tea Sernelj, Dr. Lucija Čok, Dr. Danijel Rebolj, Mojca Dobnikar, Dr. Darja Zaviršek, Dr. Oto Luthar, Dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, Dr. Boris Vezjak, Dr. Luka Culiberg, Dr. Hyeon Sook Ryu, Dr. Renata Salecl, Dr. Dragan Petrovec, Dr. Jana Rošker, Dr. Slavoj Žižek, Slavko Pregl, Dr. Milica Antić Gaber, Dr. Rajko Muršič, Dr. Aleš Završnik, Vinko Möderndorfer, Dr. Božo Repe, Dr. Vesna Leskošek, Metka Mencin, Dr. Matjaž Jager, Dr. Alenka Zupančič, Dr. Aljoša Harlamov, Arjan Pregl.

Prispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališča uredništva.