Prva stvar, ki bi se morala zgoditi, je odstop Zelenskega

V celoti podpiram tehtni in žal zelo pereč prispevek Mirka Vintarja v Sobotni prilogi. Rusko-ukrajinski vojaški spor je dejansko zašel v fazo, ko si vrli evropski politiki ne smejo več zatiskati oči. Kot uročeni vsi še kar naprej ponavljajo mantro o neomajni vojaški pomoči Ukrajini in tekmujejo v tem, kdo bo za oborožitev prispeval več. Predsednik Zelenski pri vsakem rotenju, da je treba Ukrajini dobaviti novo orožje, svoj poziv utemeljuje z besedami, da bo to rešilo veliko človeških življenj. Res se ob tem lahko vprašaš, ali je človek s tako retoriko še pri zdravi pameti. Ali je cinik? Ali je popolnoma izgubil moralni kompas? Kako lahko zvečer leže k počitku, če je tisti dan zaradi njegove nečimrnosti in zavožene politike umrlo na stotine nedolžnih in nemočnih ljudi? Ki že štiri leta ...