Pučnik in sedanja oblast

Zadnja aktivacija nekdanjega vidnega člana SDS Mihe Brejca in osiranje tega od njegove (nekdanje) matične stranke sta mi iz nekega razloga priklicala v spomin pokojnega Jožeta Pučnika, »očeta slovenske osamosvojitve«, in njegovo politično izročilo, na katero sta se tako rada sklicevala Janez Janša in vsa slovenska desnica. Tako zelo, da so po njem preimenovali letališče Brnik in ustanovili Inštitut dr. Jožeta Pučnika. Razmislek pokaže, da imajo slovenski pomladniki, ki podpirajo aktualno oblast, čedalje manj skupnega s Pučnikom. Oglejmo si nekaj vrednot, ki jih je Pučnik dosledno zagovarjal in izvajal, ter kako blizu so aktualni desni oblasti. Načelnost, doslednost, politična odgovornost – Janša vodi vlado, ki je bila oblikovana na podlagi političnih zavajanj (Logarjeva predvolilna ...