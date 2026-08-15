Putin se obnaša, kot da ima samo on jedrsko orožje

Prepričanja g. Mirka Vintarja (v nadaljevanju avtor) so po mojem mnenju in mnenju številnih poznavalcev v nasprotju z razmerami na terenu. Evropa je tista, ki išče pot k miru, vendar Putin njene predloge grobo zavrača. Ne samo, da noče premirja, hoče celo več, kot že ima. Ukrajina bi se naj, po Putinu, umaknila celo s svojih ozemelj, ki jih Rusija skuša že dve leti neuspešno zasesti in v katerih je delež ruske manjšine vsega 25 odstotkov. Ukrajina naj bi ji odstopila brez boja svoja ozemlja, za katera je padlo doslej že na desettisoče ukrajinskih branilcev. Glede naslova članka bi se mi zdel bolj primeren Zakaj Rusija brezglavo drvi v veliko vojno z Natom? Zakaj brezglavo? Do ruske zasedbe Krima je bila Rusija po sporazumu z Natom partnerka in ne sovražnik in je sodelovala na vseh ...