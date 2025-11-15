Putin se primerja s Petrom Velikim in obljublja Rusom Veliko Rusijo

Dileme v naslovu članka, na katerega se je s pismom odzval g. Franci Gerbec, vsaj po moji oceni, ni. Mirovništvo v času, ko Rusija javno grozi tudi nejedrskim državam z jedrskim orožjem in deluje v vojnem gospodarstvu, nima mesta. Njen delež za oboroževanje je v višini sedem odstotkov BND. Putin se javno primerja s Petrom Velikim in obljublja Rusom Veliko Rusijo. Njegova izjava pred desettisočglavo množico, da se bori samo za ozemlja, ki so bila kdaj ruska, pomeni med vrsticami, da so po Ukrajini naslednje tarče morda baltske države.

Ukrajinska armada ni ciljno napadala svojih državljanov v Donecku in Lugansku, ampak rusko okupacijsko vojsko v obeh regijah. Ker je šlo za žrtve izmenjave ognja med obema vojskama, bi lahko isto dogajanje opisali tudi kot napadanje svojih sodržavljanov s strani separatistov, dejansko pa s strani ruske okupacijske vojske. Za statistiko; na obeh straneh je bilo ubitih približno enako število državljanov Donecka in Luganska.

Ukrajina se je spustila v problematiko uporabe ruščine v šolah, kot zadevo opisuje avtor pisma, šele tri leta po okupaciji Krima in torej ni bila razlog za rusko vojaško intervencijo, prej posledica ruske okupacije Krima. In kaj je bilo tako strašnega v šolah? Samo ruski jezik ni bil več obvezni, ampak izbirni predmet. Tudi razglasitev ukrajinskega jezika kot uradnega ni spremenila ničesar na terenu, saj je bila samo formalna, zgolj na papirju. Zakaj? Ker tretjina Ukrajincev ne zna ukrajinsko in v vsakdanjem življenju uporablja samo ruščino.

Sporazum v Istanbulu ni padel zaradi zahodnih sil, ampak Rusije, ki je v zadnjem trenutku v sporazumu zavrnila umik svojih vojaških enot z okupiranih ozemelj. Vse dogovorjene referendume bi naj izvedli ob prisotnosti ruske vojske. Kako to gre, smo kasneje doživeli v samooklicanih republikah Hersonu in Zaporožju, kjer je bilo za priključitev k Rusiji preko 90 odstotkov volivcev, čeprav je delež ruske manjšine v obeh regijah vsega 25 odstotkov. Tudi deleža ruske manjšine v Donecku in Lugansku 39 oziroma 38 odstotkov ne opravičujeta priključitve ukrajinske večine k tuji državi.

Zapis, da EU vse do danes ni bila pobudnik za vzpostavitev kakršnega koli sporazuma za ustavitev ruske agresije, ni resen. Ves čas je samo Rusija tista, ki je proti kakršnemu koli sporazumu, celo proti prekinitvi bojev, proti nadzoru premirja, proti napotitvi opazovalcev na frontno črto, proti vsemu. Že samo za začetek pogovorov Rusija zahteva predajo tistih delov samooklicanih republik, za katere se že dve leti neuspešno bori na terenu. Zahteva torej popolno kapitulacijo Ukrajine.

Kar zadeva denacifikacijo in zaščito ruske manjšine, je poveljnik Wagnerja Prigožin javno izjavil, da so si oboje izmislili. Dobesedno, da če koga napadeš, je dobro, če si izmisliš kak razlog. Morda je bila ta izjava zadnja kaplja čez rob za Putina?

mag. Ivan Ketiš, Maribor