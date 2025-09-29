Radio Študent brez denarja za stereo tehniko

V osemdesetih sem bil najbolj oddaljen poslušalec Radia Študent. Ker sem živel na Jesenicah, sem moral nabaviti veliko UKV-anteno, ki mi je zasedla ves balkon. A sem program lahko poslušal v stereotehniki. Ob vzdrževanju oddajnika na Krvavcu so me tehniki spraševali, »kako se sliši«.

Veliko pozneje se je zgodil zame poseben dogodek. V studio študentskega radia sem prinesel CD-predvajalnik in naredili smo prvo oddajo s cedejk pri nas.

Številni zavzeti in kakovostni sodelavci RŠ pripravljajo najboljše glasbene oddaje. Tu lahko poslušamo novosti in spremljamo posnetke, ocene in prenose festivalov ter koncertov.

Direktor študentskega servisa se po Ljubljani prevaža z dragim službenim beemvejem. Sočasno pa RŠ oddaja v monotehniki – v 21. stoletju! Zaradi slabega finančnega stanja si ne morejo privoščiti stereosignala. Če bi bil Radio študent TV-postaja, bi se morali njeni gledalci zadovoljiti s črno-belo sliko.

***

Miha Podlogar, Škofja Loka.

