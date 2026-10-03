Razlika med analizo podatkov in zgodbo, ki jo želimo v njih videti

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Članek Karla Lipnika odpira pomembno vprašanje učinkovitosti države. Prav zato je vredno nekoliko natančneje pogledati podatke, na katerih temelji. Težava ni predvsem v posameznih številkah. Večina jih ima prepoznavno osnovo v uradnih dokumentih. Težava nastane pri prehodu od podatka k sklepu. Osrednji vtis članka je jasen: evropske države zmanjšujejo državne aparate, digitalizacija in umetna inteligenca zmanjšujeta potrebo po zaposlenih, Slovenija pa pri tem zaostaja. Toda podatki OECD, na katere se članek deloma naslanja, so precej bolj previdni. OECD v letošnjem poročilu Restoring Public Finances res ugotavlja, da 77 odstotkov držav članic izvaja ukrepe za doseganje ...