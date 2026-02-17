Razlog za zavrnitev so bile storitve, ki niso skladne s slovenskimi smernicami

V Delu je bil 11. februarja objavljen članek z naslovom Namesto paliative pri nas po zdravljenju v tujini bolezen miruje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se s pojasnilom odziva v zvezi s tožbo zavarovanke zaradi povračila stroškov zdravljenja v tujini.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 44.a člena ZZVZZ v veliki večini odobri vloge za načrtovano zdravljenje­ v tujini, kadar so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, z zdravljenjem v tujini pa je pričakovati ozdravitev oz. izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja. V zadnjih šestih letih je ZZZS v povprečju odobril 84 odstotkov vlog za načrtovano zdravljenje v tujini na podlagi 44.a člena ZZVZZ; na leto v povprečju 487. ZZZS ni odobril vlog, za katere je pridobil strokovno mnenje konzilija zdravnikov pristojne klinike ali inštituta, da v Sloveniji niso izčrpane možnosti zdravljenja oziroma da v tujini ni utemeljeno pričakovati ozdravitev, izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.

V zvezi s konkretnim primerom pojasnjujemo, da je ZZZS decembra lani zaprosil in prejel dopolnjeno mnenje ginekološkega konzilija Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), v katerem je ta jasno navedel, da nekatere storitve, ki naj bi jih bolnici opravili v tujini, ne sodijo v strokovne slovenske smernice niti niso del mednarodnih strokovnih smernic za zdravljenje raka jajčnika. Izjema je »genomsko profiliranje za določitev mutacije oz. test molekularne analize tumorskega tkiva« – gre za storitev, ki jo formalno strokovno označujemo z izrazom molekularno-genetska analiza tumorskega tkiva, kar je bilo pri pacientki izvedeno v okviru zdravljenja v OI že pred njenim odhodom na zdravljenje v tujino. O potencialnih učinkih nestandardnega zdravljenja, ki ga je bolnica prejemala v tujini, OI ne more soditi, ker ga ne izvaja in o takšnih vrstah zdravljenja ni ustreznih podatkov in poročil v razpoložljivi strokovni literaturi. Gre torej za storitve, ki po mnenju OI iz decembra lani niso standardne in ne sodijo v okvir z mednarodnimi strokovnimi smernicami ali slovenskimi strokovnimi smernicami priporočenih storitev.

V konkretnem primeru je torej ZZZS v postopku odločanja prejel negativno mnenje konzilija zdravnikov Onkološkega inštituta Ljubljana, zato je ZZZS zavrnil zdravljenje v tujini, saj je konziliarno mnenje za ZZZS po zakonu obvezujoče. Ob začetku ­zdravljenja pacientke zdravilo Enhertu v Evropi še ni imelo odobritve Evropske agencije za zdravila za zdravljenje raka jajčnika, zato ga konzilij za ginekologijo ni mogel priporočiti. Pozneje je bilo zdravljenje na predlog multidisciplinarnega konzilija in na podlagi individualne odobritve ZZZS omogočeno tudi v Sloveniji in pacientka je zdravljenje nadaljevala na OI. Poudariti je treba, da se je bolnica prostovoljno odločila nadaljevati zdravljenje v Sloveniji po izvedenem zdravljenju v Nemčiji.

Tako je tudi v tem primeru ZZZS upošteval strokovno presojo najvišje terciarne ustanove. ZZZS lahko torej v takih primerih sledi stroki, ki v konkretnem primeru razlaga, da nekatere opravljene storitve v tujini niso skladne s slovenskimi in mednarodnimi strokovnimi smernicami, obenem je bilo določeno zdravljenje ­bolnice (vendar ne zgolj paliativna oskrba, temveč npr. tudi zdravljenje z zdravilom Enhertu) izvedeno tudi v OI, torej v Sloveniji.

Navedba v časniku Delo, »da stroški pacientke znašajo največ deset tisočakov, češ da je večino tako ali tako plačal nekdo drug (gre za ožjega družinskega člana)«, zahteva dodatno pojasnilo. Na splošno velja, da ZZZS v postopkih povračil stroškov preveri, ali so bili stroški zdravljenja dejansko plačani, v kakšni višini in kdo je bil plačnik, da lahko ugotovi, kdo je upravičenec za izplačilo stroškov. Zato v teh postopkih ZZZS zahteva, da se vlogi predložita tudi račun in dokazilo o plačilu računa opravljenega zdravljenja v tujini.

V konkretnem primeru je zdravljenje v tujini plačala druga oseba (in ne vlagateljica), vendar to ni bil razlog za zavrnitev povračila stroškov. Razlog za zavrnitev je bil v dejstvu, da so bile v tujini opravljene določene storitve, ki niso skladne s slovenskimi in mednarodnimi smernicami (zavrnjeno povračilo stroškov), pa tudi ­zdravljenje z zdravilom, ki je bilo skladno s slovenskimi in ­mednarodnimi smernicami ­(odobreno povračilo stroškov). Če so torej zakonski pogoji za ­povračilo stroškov izkazani, ZZZS povrne stroške, če med sodnim ali upravnim postopkom oseba ­dokaže, da je imela stroške ­oziroma da jih je plačala ona. Če strošek plača nekdo drug, mora oseba izkazati ustrezno pravno podlago za založitev sredstev v njeno korist.

