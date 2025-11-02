Razmišljanje globoko prizadete in ogorčene dolgoletne zdravnice

Podajam ugovore na trditve zagovornikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ).

Zagovornikom ZPPKŽ, mnogim tudi iz akademskih logov, je skupna teza, da pretežni del slovenskega zdravništva izhaja iz t. i. katoliške vzgoje, ki jim jo je podelila Rimskokatoliška cerkev. Temu primeren naj bi bil seveda tudi njihov odziv na ZPPKŽ.

Za začetek torej odločno ugovarjam temu izhodišču. Mene osebno so vzgajali le lastna zdrava pamet, slovenske šole, na stotine prebranih knjig ter neskončna potovanja na vse konce sveta z namenom poglobiti se v tuje kulture in poskusiti odnesti nekaj njihove modrosti.

Torej me nikoli ni vzgajala Katoliška cerkev, dejstvo, da občudujem čudovite evropske gotske katedrale, pa izhaja iz estetsko-umetniških vzgibov.

S polno odgovornostjo trdim, da je takih kot jaz še ogromno slovenskih zdravnikov ter da je distribucija politične orientacije zdravnikov v Sloveniji približno enaka kot v splošni populaciji.

Ker se v Sloveniji največkrat izbrana stran v drugi svetovni vojni enači tudi z ideološko opredelitvijo, naj spomnim na uradni podatek, da je bilo število zdravnikov v slovenski partizanski vojski na število aktivnih borcev večje kakor v uradni ameriški armadi, ki je sodelovala na bojiščih druge svetovne vojne.

Če smo sedanji slovenski zdravniki njihovi potomci, verjetno o naši ideološki pripadnosti ne gre kar tako počez ugibati (zavajati). Sočasno moram jasno izjaviti, da osebno globoko spoštujem tudi vsa mnenja kolegov, ki izhajajo iz katoliške provenience, ki so dobronamerna, konstruktivna in namenjena visoki kvaliteti našega življenja na skupnem planetu.

V kurikule vseh specializacij so zapisani obvezni tečaji iz paliativne oskrbe. FOTO: Philippe Wojazer/Reuters

Arogantnega in sovražnega zavračanja nasprotnikov katerekoli »provenience« kar tako ni na moji agendi in sem ga docela sita. Torej: za zavračanje ZPPKŽ od slovenskih zdravnikov ni kriva njihova ideološka usmerjenost in tudi ne »katoliška vzgoja«.

Glavni argument zagovornikov ZPPKŽ je, da »se človeku dodeli pravica, da sam konča svoje življenje, kadar – po lastni presoji – neznosno trpi«. To pravico naj bi z zakonom »dodali« na seznam že sprejetih človekovih svoboščin in pravic, kot so vse vrste enakosti in nediskriminacija iz kateregakoli vzroka.

Žal pa te pravice ni mogoče enačiti s preostalimi človekovimi pravicami. Če bi izhajali iz te logike, bi morali široko podpreti oz. dopustiti tudi vse druge samomore, saj so prav vsi, ki dvignejo roko nase, globoko prepričani, da neznosno trpijo in da zanje ni druge rešitve – sicer, verjemite, tega nikoli ne bi storili –, o tem se najbrž strinjamo.

Mi imamo, in vsi to podpiramo, celo široko zasnovano službo psihiatrov in psihologov, ki vse življenje posvetijo preprečevanju samomora (tega je v Sloveniji zelo veliko!). Izhajajoč iz pravice, da vsak lahko sam oceni, kdaj tako neznosno trpi, da si bo vzel življenje, bi torej to službo mirno ukinili. In morda pridobili te strokovnjake za kako drugo področje.

Zakaj pravice do tega, da vzamemo končanje življenja v svoje roke, ne gre enačiti z drugimi pravicami? Zato, ker so druge pravice sestavni del vsakodnevnega življenja. Odločanje o trenutku lastne smrti – razen z zornega kota samomorilca, ki mu, kot rečeno, želi pomagati cela četa strokovnjakov – je zunaj sfere človekovega dosega; rekli bi, da je »beyond and above«, morda v slovenskem prevodu še najbolj ustreza reči, da jo prepustimo naravi oziroma tisti sferi, ki je racionalno (še) ne moremo in ne znamo dojeti.

In zato je bolje za vse, da tam tudi ostane. Tisti trenutek, ko jo bomo vzeli v svoje roke, se bo nekaj zelo globoko spremenilo. Spremenila se bosta vsebina in pojmovanje življenja in posledice bodo nepredvidljive in neslutene. Možnost zlorab, na katere opozarjajo nasprotniki zakona, je samo del tega problema.

Odločanje o trenutku lastne smrti je zunaj sfere človekovega dosega. FOTO: Manon Cruz/Reuters

To seveda nikakor ne pomeni, da zdravniki hočemo in nameravamo zapustiti človeka, ki neskončno trpi. Verjetno širši javnosti, tudi vehementnim akademskim zagovornikom zakona, ni znano, kako zelo si v tej smeri poklicani segment zdravništva prizadeva za razvoj paliativne medicine, njeno uporabo na terenu (mobilni paliativni timi) ter edukacijo zdravništva s področja paliative.

Že kar nekaj let je od tega, kar smo v kurikule vseh specializacij zapisali obvezne tečaje iz paliativne oskrbe, sicer specializanti ne morejo pristopiti k specialističnemu izpitu.

Očitek zagovornikov ZPPKŽ zdravnikom, da njihovo nasprotovanje zakonu izhaja iz njihovega »paternalističnega« odnosa do bolnika, po mojem prepričanju izhaja iz globokega nerazumevanja odnosa med bolnikom in zdravnikom še iz pradavnega časa.

Kadarkoli bolnik nagovori zdravnika s svojimi težavami in ga prosi za pomoč (tako je že iz pamtiveka), slednji (zdravnik) prevzame popolno odgovornost za tega človeka (bolnika). Samo tisti, ki smo res sposobni prevzeti to odgovornost (jo odnesti domov, se ponoči zbujati zaradi nje, se z njo v nedeljo vzpenjati na Šmarno goro …), smo sposobni biti dobri in odgovorni zdravniki.

V tem se verjetno večina nas, zdravnikov, razlikuje od marsikaterega obsojevalca, ki v tem vidi »paternalistični odnos«, sam pa morda v življenju, razen za osebno dobrobit, še nikoli ni prevzel odgovornosti za usodo kogarkoli drugega. In ne pozabimo – tu gre za odgovornost odločanja o življenju in smrti!

Če se temu odnosu, ki ga predvsem akademski del zagovornikov zakona tolmači kot nekakšno nasilje zdravnika nad bolnikom, odrečemo, verjemite, ne bomo prišli daleč.

Poklicani segment zdravništva si prizadeva za razvoj paliativne medicine. FOTO: Shaun Best/Reuters

Tudi zagovorniki tega očitka bodo slej ko prej občutili posledice na lastni koži (četudi jim tega ne privoščim). Po desetletjih študija medicine je verjetno vendarle zdravnik tisti, ki o bolezni več ve – kar pa ne pomeni, da ne upošteva bolnika z vsemi njegovimi pomisleki, zadržki, potrebami in strahovi. To se nikakor ne izključuje!

Ne nazadnje pa – vsi ti očitki prihajajo od tistih, ki nikoli »niso pustili srca na terenu«, kot se v nogometnem žargonu izrazimo tisti, ki smo pustili za sabo neskončne noči v urgentnih centrih, prenapolnjenih ambulantah in bolnišničnih oddelkih s posteljami na hodnikih. Tudi ob umirajočih.

To je razmišljanje globoko prizadete in ogorčene dolgoletne zdravnice, ki je ni vzgajala Katoliška cerkev, ampak lastna glava.

P. S. Z vsemi trditvami v besedilu se strinja tudi moja še zelo razsodna 95-letna mati, potencialna »uporabnica dobrobiti« ZPPKŽ.

***

Dubravka B. Vidmar, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališča uredništva.