Razrešiti si me hotel, četudi sem te opozoril na nezakonitost tvoje namere

Spoštovani Lojze, potem ko si decembra 2023 za en glas premoči nad nasprotnim kandidatom zmagal na volitvah za novega predsednika Lovske zveze Slovenije, si se ob prevzemu funkcije odločil, da boš to sicer častno lovsko funkcijo opravljal poklicno, s čimer si postal prvi profesionalni predsednik Lovske zveze Slovenije v njeni zgodovini. Menim, da si zato še toliko bolj kot katerikoli tvoj predhodnik zavezan upoštevati 1. člen pravil Lovske zveze Slovenije, to pa je opredelitev, da smo slovenski lovci združeni v Lovski zvezi Slovenije apolitična in nevladna organizacija, kar tudi tebi kot predsedniku, še zlasti kot poklicnemu predsedniku, nalaga še toliko bolj odgovorno in profesionalno zastopanje naših interesov.

Odgovornost je seveda samoumevna, zato bi toliko več besed namenil profesionalnosti, ki pa, to si vsekakor dovolim trditi, nikakor ni bila v ospredju pri poskusu moje razrešitve, pri kateri si se me že poleti 2025 lotil politično, brez kakršnih koli dokazil o upravičenosti oziroma neupravičenosti tega, kar sem zagovarjal na sejah Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije, kar bi ti z lahkoto pridobil in preveril, saj se vse seje Upravnega odbora LZS avdiovizualno snemajo.

Posneta je tudi seja Upravnega odbora LZS, ki je bila aprila 2025 v Ilirski Bistrici. Dogajanje in razprava na tej seji sta bila podlagi za moj odgovor g. Gregorju Metercu, generalnemu direktorju direktorata za gozdarstvo in lovstvo pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v katerem sem zapisal dobronamerno kritiko tvojemu vodenju Lovske zveze Slovenije in izpostavil moje osebno in lovsko prepričanje, da politično obremenjena konverzacija in komunikacija z ministrstvom za kmetijstvo nikakor ni prava pot. Ti pa si se me potem zaradi tega namesto z močjo argumenta lotil z izvedbo »nadzora nad zakonitostjo delovanja LZS«, kar naj bi bilo kasneje in posledično podlaga za mojo razrešitev in izgon iz Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije. To je popolnoma politični način razreševanja problema! Kje je profesionalni pristop?

Razrešiti si me hotel, četudi sem te sam opozoril na nezakonitost tvoje namere; kljub temu da sta te na to opozorila tako nekdanji predsednik Nadzornega odbora LZS kot tudi nekdanji predsednik LZS, ki sta opozarjala, da je tak postopek nezakonit, in kljub opozorilom, da za to nikakor nisi pristojen ti, ampak me kot člana Upravnega odbora LZS lahko razrešijo le tisti, ki so me vanj izvolili, to pa so člani oziroma članice območne Zveze lovskih družin Ljubljana, kjer sem bil izvoljen in kjer sem tudi njen podpredsednik.

Da bi dosegel mojo razrešitev, si 14. oktobra 2025 celo izsilil delovni sestanek lovskih družin, članic Zveze lovskih družin Ljubljana, kjer si s pomočjo »odpadnikov« iz Zavoda za gozdove Slovenije skušal »obglaviti« Zvezo lovskih družin Ljubljana; za kar pa nisi dobil podpore.

Alojz Kovšca FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podpore nisi dobil zaradi nedopustno nedostojnega vedenja do mene, še posebej pa zaradi nesprejemljivo nedostojnega vedenja do tvojega predhodnika, bivšega predsednika LZS.

Na seji Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije, ki je avdiovizualno posneta, si izjavil, citiram: »Miran, s teboj jaz ne morem več sodelovati, zato boš moral ti zapustiti upravni odbor lovske zveze, ali pa ga bom jaz.«

Ker so seje Upravnega odbora LZS javne, te zdaj na tem mestu javno sprašujem: Lojze, kaj boš storil? Sam sem še zmeraj član Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije. Ga boš ti zdaj zato zapustil?

Najmanj, kar pričakujem, je opravičilo, ne le meni, ampak tudi tvojemu predhodniku, nekdanjemu predsedniku LZS, ki je obenem predsednik Zveze lovskih družin Ljubljana, za tvoje neprofesionalno vodenje ter samovoljni sklic izsiljenega delovnega sestanka ZLD Ljubljana.

Javno na tem mestu predlagam, da se v okviru Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije ustanovi tričlanska komisija, ki si bo v moji prisotnosti ogledala vizualni in zvočni posnetek seje Upravnega odbora LZS v Ilirski Bistrici. To bi bila dobra pot k poskusu profesionalnega razreševanja najinih nesoglasij.

Ob tem bi te rad opozoril še na to, Lojze, da si kot poklicni predsednik in torej »profesionalec« ne bi smel privoščiti, da razpišeš delovno mesto za že znanega kandidata, kar ni nujno, da pelje k temu, da na to delovno mesto pride res najboljši; še posebej, ko se izkaže, da gre za kandidata, ki je bil v zavodu za gozdove krivdno razrešen. Ker je Zavod za gozdove Slovenije v bistvu strateški partner Lovske zveze Slovenije, se zdi takšna tvoja poteza še toliko bolj nekonstruktivna in škodljiva za interese slovenske lovske organizacije.

Kot poklicni predsednik Lovske zveze Slovenije si zavezan delovati v dobro in korist lovskega interesa ter s kar najbolj spretno in za vse strani odprto komunikacijo ustvariti kar najboljše možne kontakte in povezave z različnimi deležniki, ki tako ali drugače determinirajo naš lovski vsakdan.

Kaj boš storil, da dvigneš sodelovanje z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na visoko profesionalno raven?

Tvojo profesionalnost sem osebno pri tebi še posebej pogrešal pri aktualni razpravi o noveli zakona o divjadi in lovstvu, kjer bi bila dolžnost predsednika, da zastopa mnenja vseh članov, ne pa le enega dela, pri čemer ti v bistvu ne bi smel biti jeziček na tehtnici, kot se je to zgodilo prav na dopisni seji upravnega odbora, kjer smo glasovali o zgoraj omenjeni noveli zakona o divjadi in lovstvu. Na povedano sem te opozoril že 2. januarja letos, torej več kot tri tedne prej, preden je ustavno sodišče zavrnilo razsojanje glede 14. člena. Zavrnitev je bilo pričakovati, saj je ustavno sodišče o tem členu v preteklosti že odločalo, od takrat pa se ni nobena okoliščina bistveno spremenila. Tako da je tudi v tem smislu tvoje nasprotovanje noveli zakona o divjadi in lovstvu toliko bolj neproduktivno in nikakor ne v interesu slovenskega lovstva.

Kot profesionalec bi moral poskrbeti, da bo vključeno v razpravo o podpori oziroma nepodpori pri noveli zakona o divjadi in lovstvu širše članstvo, saj je taka razprava nujno potrebna, kar pa dopisna seja ne omogoča. Rezultat glasovanja je bil neodločen in je za nepodporo noveli zakona odločil tvoj glas. Rezultat glasovanja tudi potrjuje, da tvoje mnenje ni mnenje članstva, zato te na tem mestu sprašujem, kaj boš storil, da boš profesionalni predsednik vseh nas, tistih, ki so te volili oziroma niso volili, in kaj boš storil, da boš profesionalni predsednik vseh nas, tistih, ki s teboj delijo tvoje mnenje, in tistih, ki se z njim ne strinjajo.

***

Miran Zupančič,

član Upravnega odbora LZS in podpredsednik ZLD Ljubljana