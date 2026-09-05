Reševanje krize z dodatnim izčrpavanjem zdravnikov je pot v slepo ulico

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides smo z zanimanjem prebrali pismo Jožeta Veternika, objavljeno 29. avgusta. Strinjamo se z avtorjem, da je vprašanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, še posebej na primarni ravni, eden največjih problemov slovenskega zdravstva. Ne moremo pa se strinjati s sklepom, da so eden ključnih vzrokov za današnje stanje zdravniški normativi. Takšna razlaga namreč zamenjuje vzrok in posledico. Normativi niso ustvarili pomanjkanja zdravnikov. Normativi so nastali, ker obstaja meja, koliko pacientov in koliko dela lahko posamezen zdravnik dolgoročno obvladuje, ne da bi se pri tem zmanjševali kakovost in varnost obravnave ter ogrožalo zdravje zdravnika samega. Ideja, da je mogoče kadrovski primanjkljaj reševati predvsem tako, da vsakemu ...