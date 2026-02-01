Rezultat razpisa za hribovske in gorske kmetije: NSi nad ekološke kmete

Rezultat lani objavljenega javnega razpisa za naložbe hribovskih in gorskih kmetij, vrednega sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev, je povzročil burno razpravo. Kot ugotavlja Maja Videmšek Prijatelj, gre za usklajen napad Nove Slovenije in kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS), v katerem je grešni kozel ekološko kmetijstvo, ker so sredstva pridobile ekološke kmetije. Sredstva je pridobilo 64 kmetij od skupno 226 prijavljenih na razpis.

Janez Beja, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije in predsednik Kmečke zveze NSi, je razsipno razdelitev denarja gorskim kmetijam označil za nepravično, nepošteno in polno ugank.

Del njegove izjave povzemam po zvočnem zapisu iz »Dnevnika RTV Slovenija«: »Sedem milijonov bomo zapravili za ekološke kmete, ali bomo od tega prebivalci ali bo sama oskrba kaj večja, ker, veste, ekološki kmetje v večini primerov pri nas ne pridelajo veliko ali pa skoraj nič.«

Izjava predstavnika Kmečke zveze pri Novi Sloveniji vzbuja skrb, ker pokaže podcenjevalen odnos do ekološkega kmetovanja, njegovo nerazumevanje in nepoznavanje skupne kmetijske politike. Če meni, da je bil razpis nepravičen, nepošten in neustrezno voden, naj on ali kdo drug, ki se je na razpis prijavil, sproži upravni spor in to tudi dokaže. Živimo v pravni državi, zato imamo sodno varstvo, kako postopati v primeru dvoma o pravilnosti izvedbe razpisa, je zapisano na koncu določb razpisa.

Zaradi podcenjevalnega odnosa Janeza Beje in NSi do ekološko usmerjenih kmetij je nujnih nekaj pojasnil. Površine ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi so leta 2023 dosegle 12,2 odstotka vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji, vendar je to še daleč od evropskega cilja, ki predvideva 25 odstotkov ekoloških površin do leta 2030.

Predvidevam, da so zato v razpisu imele prednost ekološke kmetije. Res je, proizvodnja ekoloških kmetij ni velika, so pa zato razvojne možnosti velike. Npr. po podatkih za leto 2019 je bila nabavna vrednost ekoloških živil v javnih zavodih in drugih zavezancih za javno naročanje okoli 18 milijonov evrov, tretjina od teh je slovenskih ekoloških, dve tretjini tujih. V uredbi o zelenem naročanju je določeno, da mora delež ekoloških živil, glede na celotno predvideno količino živil, znašati najmanj 15 odstotkov, leta 2019 je bil delež okoli 10-odstotni (Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji, 2019).

V Sloveniji imamo primere dobrih ekoloških kmetov. Lani je Aleš Čadež, mladi ekološki kmet, s projektom »Lavrih Field Planter«, z edinstvenim traktorskim sadilnikom, prepričal najprej slovensko in nato še evropsko komisijo, ki sta mu podelili naziv najbolj inovativnega mladega kmeta. Zna biti, da je kmetija Aleša Čadeža opredeljena tudi kot hribovska kmetija, saj deluje v predelu Škofjeloškega hribovja.

Povečanje obsega pridelave, predelave in prodaje s ciljem izboljšanja samooskrbe je treba podpreti, kot tudi gorske in hribovske kmetije, prav tako ekološko kmetovanje. Pri vseh vrstah kmetijstva velja opozorilo direktorice ekološke mlekarne Krepko Sandre Turnšek: »Dokler ne bomo bolj spodbujali predelave ekoloških pridelkov, se tudi ekološka pridelava ne bo dovolj povečala.«

Janez Beja oziroma NSi ter KGZS pa naj nepravičnost in nepoštenost dokažejo prek sodnega varstva, ki jim ga zagotavlja pravna država, na podlagi lastnih izkušenj pa lahko povem, da ta sistem deluje.

Jože Piano, Ljubljana in Kog.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.