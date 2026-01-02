  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Romi, civili in represija: Kdaj je čas za palico?

    Ko bomo vsi samo še kradli drug drugemu, ker se to izplača, kako dolgo lahko to traja? Nihče več ne bo ustvarjal skupnega niti lastnega dobrega.
    Fotografija je simbolična. FOTO: T. J. G.
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: T. J. G.
    Anton Pelko
    2. 1. 2026 | 06:00
    6:49
    A+A-

    Zanimiv je bil članek upokojenega kriminalista Jakoba Demšarja, ki je pisal o kriminalu in aktualni romski problematiki, tako kot tudi intervju Novice Mihajlovića s predsednikom romske fundacije za Evropo Željkom Jovanovićem. Gospod Željko je naklonjen Romom, a govori o pravih stvareh. Tehtati, kdo je večja žrtev, Romi ali »civili« (večinski narod), ni lahko. Oboji so, po mojem. Vemo pa, kdo mora rešiti to zagonetko. Ni dovolj odškrniti nekaj denarja iz proračuna za Rome, potem pa naj se drugi ukvarjajo z njimi.

    image_alt
    Kakorkoli se Rom izobrazi, kamorkoli se preseli, rasizmu težko ubeži

    Se spomnite zgodbe Strojanovih iz Ambrusa? Predsednik Drnovšek jih je prišel reševat, vaščane pa je vprašal, ali so sploh ljudje. O tem, da je ta romska družina ustrahovala vaščane, jih izsiljevala in jim kradla, mediji niso na veliko pisali. V zadnjem času je bilo več poročil, kaj se dogaja v Novem mestu, Kočevju, Ribnici. Otroci niti na poti v šolo niso več varni. Vse več je nasilja romskih skrajnežev. Glob za prekrške ne plačujejo. Če jih policija ovadi, tožilstvo večkrat zavrne ovadbo; a če le pride kak primer na sodišče, to zelo milo sodi. So pač reveži, na sociali. Zato nedotakljivi? A nekateri Romi se vozijo z dragimi avtomobili, ustrahujejo in pretepajo civile, streljajo! Ker se izplača? To ne počne romska skupnost, so le posamezni kriminalci, ki so posledica dejstva, da je romska skupnost potisnjena v kot, pravi predsednik romske fundacije.

    Razumljivo je, da ljudje pravico vzamejo v svoje roke

    Gospod Demšar je strokovnjak za kriminologijo. Kriminal res ni le v domeni Romov, pravi. V preteklosti ga je bilo malo. Opisal je, kako so pred leti učinkovito onesposobili nevarno kriminalno družbo, ki je vladala v Mariboru. Ko ljudje začutijo, da jih vladajoči ne varujejo dovolj pred nasilneži in kriminalci, se temu uprejo (tudi s palico). Razumljivo je, da ljudje pravico vzamejo v svoje roke, ko so žrtve nasilja. Po tem zdaj diši na Dolenjskem. A to je po njegovem zelo nevarno.

    image_alt
    Župan Macedoni: Javni interes zahteva dejanja, ne pavšalnih trditev

    V prejšnjem režimu ni bilo vse dobro, a to, kar zdaj doživljamo, smo gledali le v filmih. Padli smo iz ene skrajnosti v drugo: prej dolžnost, disciplina in red – zdaj svoboda, razvoj osebnosti, skrajni individualizem, piše Demšar. Zadeva je kompleksna. Kriviti Rome ali (nestrpne) civile za ta kaos, se mi ne zdi produktivno, prav tako ne pravično. Kot piše Demšar, je takšno stanje zgolj voda na mlin ekstremnim desničarjem, ki se zgledujejo po močnih voditeljih (diktatorjih). Kot so bili Hitler, duče, Franco? Tem je bilo pomembno, da ljudje sovražijo »ne naše«, pa tujce ali vsaj malo drugačne, in brezpogojno ljubijo voditelja (domovino). Trump se trudi biti tak. Iskreno pove, da sovraži vse, ki se z njim »v celoti« ne strinjajo.

    Demšar misli, da represivni organi ne potrebujejo večjih pooblastil

    Demšar misli, da represivni organi ne potrebujejo večjih pooblastil, saj že veljavnih ne uporabljajo dovolj. Zlorabe pa bodo lahko večje. Ko smo imeli še nesvobodo (diktaturo?), smo se svobodno gibali po deželi. Naš potni list je bil iskan, ker smo se lahko precej svobodno gibali tudi po svetu. Zdaj, na svobodi, pa še doma nisi povsem varen.

    image_alt
    Odvzem nezakonitega premoženja za vse, ne le za Rome

    Enostavnih rešitev ni. Politiki, strokovnjaki, uradniki in državljani nismo enotni, normalno. Iskati skupni imenovalec in delati za skupno dobro je zelo zahtevno že, če si večina to želi. Če se izplača?! Zavedati se moramo, da smo država mi vsi, ne le posamezniki, ki »molzejo« državo. Ko smo se bližali prelomu, je večina vedela, da sistem ni učinkovit in ni dovolj prijazen do vseh. Bali smo se »Srboslavije«. Veliko smo tvegali in izplačalo se je. Bili smo najuspešnejša postsocialistična država. Star sem bil že 43 let, z mešanimi občutki o spremembah družbenega sistema. Stari sistem je odslužil, a o kapitalizmu tudi nisem imel dobrega mnenja. Bil je bolj učinkovit, zato sem razmišljal: morda bo večja blaginja za vse, ko bodo lastniki premoženja postali dobri gospodarji in tako pomagali v državi ustvariti bogatejšo in prijaznejšo družbo.

    Zakaj bi bili Romi izjema?

    Vsak je imel svoj pogled na to (če sploh?), kako družbeno premoženje privatizirati. Vedel pa sem: če bodo sposobni in družbeno odgovorni postali politiki ali lastniki dela skupnega premoženja, državljani pa bodo pri tem sodelovali in jih nadzirali, lahko pričakujemo svetlejšo prihodnost. Če pa se bo izplačalo krasti (biti lopov), bomo zašli v temo. Žal se to drugo dogaja. Zakaj bi bili Romi izjema? Izplača se biti lopov, kajti tisti, ki preganjajo kriminalce, praviloma nasrkajo. Ogroženi so sodniki. Žvižgači zakockajo življenje tudi svojih dragih. Lopovi pa terjajo odškodnino od države, če jih slučajno malo postavi na hladno. To ljudje vidimo.

    Ko bomo vsi samo še kradli drug drugemu, ker se to izplača, kako dolgo lahko to traja? Nihče več ne bo ustvarjal skupnega niti lastnega dobrega. Se ne bo izplačalo! Kar boš pridelal, bodo hitro drugi pobrali. Nismo še tam, a zdi se mi, da smo blizu!      

    ***
    Anton Pelko, Grosuplje
    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Jožek Horvat Muc

    Romi smo samo orodje predvolilnega političnega obračunavanja

    Prvi obraz slovenskih Romov opozarja, da so razlike med Prekmurjem in jugovzhodno Slovenijo posledice desetletij povsem različnih pristopov.
    Gorazd Utenkar 16. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Romska problematika

    Kaj so glede Romov predlagali župani leta 2023 in kakšno je bilo mnenje vlade?

    V gradivu državnega zbora smo preučili predlog županov iz leta 2023 in našli tudi odziv vlade nanj.
    Pija Kapitanovič 27. 10. 2025 | 10:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Astrologija

    Veliki letni horoskop: Leto rasti in novih začetkov

    Leto 2026 bo leto intenzivnih sprememb, rasti, sprejemanja odgovornosti in učenja iz napak.
    Delo 1. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    RomiRomska problematikakriminal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Televizija v letu 2025: Na lovu, na vislicah in med spomini

    Največja novost med oddajami je bil kviz na Pop TV, a tudi na TVS so pripravili novo oddajo za ugankarje. Kdo pa je letos praznoval?
    2. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin: Na tak način ne moremo razviti vrhunskega športa

    V delu obsežnega intervjuja za Sobotno prilogo Dela je predsednik Uefe Aleksander Čeferin odprl tudi področje vlaganja v šport in povezanih davčnih izzivov.
    Jernej Suhadolnik 2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igre na srečo

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    2. 1. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igre na srečo

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    2. 1. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Drugi januar v Sloveniji: dela prost dan, ki deli politiko

    Drugi dan novega leta je bil ukinjen z varčevalnim zakonom iz leta 2012, na seznam praznikov in dela prostih dni se je 2. januar vrnil leta 2017.
    2. 1. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Najbolj odmevne zgodbe leta

    Dončićeve solze in »solze sreče« ob izplačani obvezni božičnici

    Leto 2024 so zaznamovali med drugimi napoved božičnice, prestop Luke Dončića, obletnica konca druge svetovne vojne in priprava na parlamentarne volitve.
    2. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo