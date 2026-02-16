Romi na Dolenjskem

Velikokrat že smo bodisi brali bodisi gledali na televiziji, kako se pri nas meče denar skozi okno z odpisovanjem dolgov nedotakljivim državljanom in ni ga bilo škoda tudi za različne drage lumparije.

Zdaj pa gledamo pogrom nad revno, socialno ogroženo skupnostjo Romov na Dolenjskem, ki že dolgo preprosto ne plačujejo glob za različne prekrške.

In jim odtegujejo vse po vrsti. Sprašujemo se, kje so bili prej tako dolgo vsi ti različni organi, ki bi morali za to poskrbeti.

Gledali so od daleč, denar za Rome se je kanaliziral drugam. Zdaj pa poslušamo različne strokovnjake, kako da je treba spoštovati zakone, jim pobrati vse, kar je mogoče. Tudi za kurjavo menda nimajo.

In še enkrat se lahko vprašamo: Kje so bilo prej, da niso videli, kako gre navzdol? Zdaj pa »izvajajo zakone« na revežih, bogatim pa so dolgove odpisali. Ali za te zakoni niso veljali?

Vse te probleme bi država lahko enostavno rešila in Romom odpisala dolgove. Potem bi pa lahko od začetka s čistega začeli izvajati zakone. Tega dolga gotovo ni tako veliko, in če država ali banke ne pogrešajo odpisanih milijonov, tudi teh veliko manjših dolgov ne bodo.

Drugače ne more biti, pa naj strokovnjaki še tako modrujejo. Jih bodo pustili lačne, premražene, bolne? Bomo to gledali iz večera v večer in poslušali izsledke komisij, služb, pravnikov in tako dalje? Že iz tega, kar bodo zaslužili, bi se lahko plačal kakšen del dolgov.

***

Bea Baboš Logar, Radenci.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.