S svojim denarjem lahko zavarujem karkoli … tudi zdravje

Vsem Slovenkam in Slovencem želim pojasniti, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje povsem prostovoljno. Zavaruje se lahko vsak, ki oceni, da je to zavarovanje zanj ugodno. Kdor v tem ne vidi nobene koristi, se že do zdaj ni zavaroval in je tisti del, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, že zdaj plačeval iz lastnega žepa.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo uvedeno leta 1992, ko je bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tik pred stečajem! Da se je rešil stečaja, je bilo uvedeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje! Država je takrat v sklopu ZZZS ustanovila dopolnilno zdravstveno zavarovalnico Vzajemno, da smo državljanke in državljani brez doplačil ohranili enake pravice, kot smo jih imeli v ZZZS. Takrat se je prostovoljno dodatno zavarovala večina odraslih zaposlenih državljank in državljanov. Ponavljam! Dodatno zavarovanje je bilo prostovoljno! Prostovoljno je še zdaj!

Vsakdo lahko kadarkoli izstopi iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja, če se tako odloči, in bo razliko, ki je ZZZS ne krije, plačeval iz lastnega žepa.

Zavarovanci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja želimo biti v veliki večini dodatno zavarovani tudi v prihodnosti, v pričakovanju, da se pravice iz dodatnega zavarovanja ne bodo zmanjševale, da bodo ostale v enakem obsegu kot do zdaj.

Sam sem zavarovan pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici že od ustanovitve te zavarovalnice in nameravam nadaljevati zavarovanje do konca življenja! Prepričan sem, da za nadaljevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujem dovoljenja – niti Jenullovega, niti Kordiševega, niti Mesečevega ... Vsi, ki smo se leta 1992 dodatno zavarovali, smo se dobro zavedali, kaj nam omogoča prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, ker polne cene zdravstvenih storitev zdravil in zdravstvenih pripomočkov takrat večinoma nismo bili sposobni pokrivati. V vseh teh letih se stanje ni bistveno spremenilo. Cene zdravstvenih storitev so v večini primerov le strmo naraščale.

Zamenjava kolka stane danes 4377 evrov iz osnovnega zdravstveno zavarovanja (OZZ) + 1226 evrov iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ); operacija zaklopke 22.271 evrov iz OZZ + 2475 evrov iz DZZ; učvrstitev hrbtenice 9203 evrov iz OZZ + 2475 evrov iz DZZ in tako naprej. Za zdravstvene storitve v povprečju 70 odstotkov plača ZZZS in 30 odstotkov DZZ. Koliko stane dan bolnišničnega zdravljenja, mi ni uspelo izbrskati, ocenjujem, da verjetno približno 500 evrov na dan.

Glede na ogromne cene zdravstvenih storitev bi ZZZS morda lažje zadihal le kakšno leto, v najboljšem primeru dve leti, če bi se dopolnilno zdravstveno zavarovanje preneslo v obvezno zavarovanje, potem bi se zagotovo ponovila zgodba iz leta 1992. Jaz si tega ne želim. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotovo optimizira stroške vsem z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, hkrati pa nadzira cene zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja, da te ne poletijo v nebo.

Jenull, Kordiš, Mesec in njihovi somišljeniki se lahko torej že jutri izpišejo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če trdijo, da je to pametno, v nas, dopolnilne zdravstvene zavarovance, pa naj se ne vtikajo, ker za naša zavarovanja ne prispevajo ničesar, saj ga plačujemo iz lastnih žepov.