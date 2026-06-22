Sabotaža na prelazu Vršič

Dva dni pred uvedbo posebnega režima na prelazu Vršič za leto 2026 sem si 13. junija ogledal, kako je zadeva pripravljena. Zgrožen nisem našel primernejše besede za opis stanja na prelazu, saj to ni več nespodobno norčevanje, ampak sabotaža.

Iz Kranjske Gore sem se odpravil okoli 16.30 in nikjer ni bila postavljena signalizacija v skladu z odločbo o delni zapori zaradi gradbenih del in urejanja parkirišč. Prometni znak »Gradbišče 800 m« je bil postavljen pred ovinkom št. 23, enosmerni promet, urejen s semaforji in širino vozišča najmanj 2,75 m, kot je bilo določeno v odločbi, pa ni bil vzpostavljen. Še več, delavce so obvestili, da je prišlo do preklica odločbe o zapori ceste. Rad bi videl odločbo o preklicu in razloge zanjo.

Zaradi zimskih razmer so začeli z deli sredi maja, delali so tudi ob sobotah, na gradbišču pa je bilo do pet delavcev, kar je premalo. Če bi dela okrepili, bi bila v zadostni meri dokončana do konca junija. Tako pa so 27. maja sporočili, da bo letos nov režim brez parkiranja in z brezplačnim avtobusom.

Na desni je obstoječa površina za gradbeno logistiko in ni bilo treba uničiti lanskoletnih parkirišč. Priznati je treba, da so ograje postavljene, kot je treba, in parkiranja na Vršiču res ne bo.

Končno sem dobil odgovor, kje so končala lanskoletna parkirišča. Namesto da bi jih dokončali, so jih spremenili v deponijo gradbišča, čeprav ta že obstaja. Površina, ki se je vedno uporabljala za parkiranje in postajališče avtobusov in je življenjskega pomena za Tičarjev in Poštarski dom in celoten Vršič, bo očitno urejena zadnja, kar je na prelazu postala praksa. Najprej zapornice, parkirišča pa že bodo ali pa jih ne bo. Neverjetno!

Na dobro utrjeni gramozni površini, ki se je lani uporabljala za parkiranje, zdaj skladiščijo material, parkirajo stroje in hranijo odpad, čeprav takšna površina 150 m dalje že obstaja. Če ne bi videl na lastne oči, ne bi verjel. Poudariti tudi moram, da zaradi takšnega stanja promet čez prelaz sploh ne bo možen! Pretirano? Sploh ne!

Takšno stanje na vrhu Vršiča tudi bežnega poznavalca razžalosti, vse, ki ga nekoliko bolje poznamo, pa jezi, da se to dogaja. Vgradnja granitnih kock kot »prispevek« k ohranjanju njegove pristnosti je imela prednost pred ureditvijo vrha prelaza.

Zakaj napovedujem neprevoznost? To kažejo izkušnje in odgovori na sledeča vprašanja. Kje bo postajališče brezplačnega avtobusa? Kje bodo parkirali gorski reševalci, reševalno vozilo, gasilci in policija? Kje bodo parkirala vozila v okvari in kje bo obračanje v slučaju potrebe? Na cesti, saj druge možnosti ni. Logično je, da se bo za njimi naredila kolona. Zanimivo bi bilo vedeti, kdo in zakaj je odobril, da se večinoma že urejeno lanskoletno parkirišče spremeni v gradbiščno deponijo, ko bi lahko služilo vsaj za interventna vozila in postajališče avtobusa. Letošnji poseben režim je slaba improvizacija in je v nasprotju s predpisi, saj niso izpolnjeni niti osnovni varnostni pogoji.

Kako iz te godlje? Težko. Novo vodstvo resornega ministrstva mora ukrepati takoj, onemogočiti uničevanje prelaza Vršič, ravnati v korist vseh in na podlagi dejstev, izkušenj in realne presoje preprečiti nadaljnjo škodo.

***

Siniša Germovšek, Bovec