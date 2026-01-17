  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    SDS se obnaša v nasprotju z mednarodnimi cilji trajnostnega razvoja

    Civilizacijski okvir določajo človekove pravice, ki so v ustavi dobro zapisane, manjka pa mehanizem zagotavljanja širokega uživanja teh pravic.
    Bližajo se volitve in obenem zaostrovanje prerekanja strank o zadevah, ki nas razdvajajo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Bližajo se volitve in obenem zaostrovanje prerekanja strank o zadevah, ki nas razdvajajo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Dušan Hrček
    17. 1. 2026 | 06:00
    A+A-

    Pozdravljam javno opozorilo in pobude Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije (AZTRS). Odločno in pravočasno se je odzvala na nevarnost razgradnje evropske trajnostne arhitekture. Kot piše zasl. prof. dr. Niko Toš, se »trajnostni razvoj – kot civilizacijski projekt ter pravni, politični in etični okvir – danes sooča z resnimi pritiski kratkoročnih ekonomskih in geostrateških interesov«. AZTRS poziva politične stranke, vlado in državni zbor, naj ohranijo in utrdijo trajnostno razvojno usmeritev države skladno s cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov.

    Podpiram vseh pet javnih pobud AZTRS. V pobudi 1 je poziv političnim strankam, naj predlagajo sprejetje resolucije državnega zbora (DZ) o trajnostnem razvoju. Praksa z resolucijami DZ kaže na šibko operativnost takih političnih dejanj. Zato predlagam, da naj AZTRS pozove stranke tudi na zavezo za uresničitev zapisa trajnostne razvojne usmeritve v ustavo RS. To ključno zavezo za učinkovitost države, konkurenčnost gospodarstva in blaginjo državljanov naj bi stranke začele uresničevati takoj po spomladanskih volitvah, in to ob zavedanju o nujnosti vsaj dvotretjinskega soglasja navzočih poslancev v DZ. Z zapisom trajnostnega razvoja (v nadaljevanju TR) v ustavo bi utrdili civilizacijski, pravni, politični in etični okvir delovanja države za sedanjo in bodoče generacije.

    image_alt
    Nevarnost razgradnje evropske trajnostne arhitekture

    Civilizacijski okvir določajo človekove pravice, ki so v ustavi dobro zapisane, manjka pa mehanizem zagotavljanja širokega uživanja teh pravic. TR, ki postopoma omogoča blaginjo za vse, je porok za omenjeno širno. V ustavi RS (67. člen) je obravnavana le trajnostna funkcija lastnine, zato se pojavljajo anomalije, ki jih je v obstoječem pravnem okviru težko preprečiti in sankcionirati. Mnogi strokovnjaki povezujejo uspešnost države samo z uresničitvijo ustavne določbe o volilnem sistemu z odločilnim vplivom volivcev na izvolitev poslancev. Če ni enotnosti o smeri razvoja, tudi ustreznejši volilni sistem ne prinese pričakovanih rezultatov in se bo še naprej z vsakokratno vlado spreminjala gospodarska, družbena, okoljska in varnostna politika. Z ustavo samostojne Slovenije smo dobili večstrankarski sistem. Ker v ustavi ni ustrezno definiran politični okvir za razvoj države, se je razpasla strankokracija, ki duši tvorno sodelovanje političnih strank in s tem botruje relativnemu razvojnemu zaostajanju države, čeprav se Slovenija po potencialih na prebivalca uvršča med 20–30 najbolj privilegiranih držav na svetu. Etični okvir delovanja države slabi; med kazalniki konkurenčnosti Slovenije so po oceni IMD najslabše ocenjene poslovne vrednote. Cehovsko obnašanje strok je vse veča ovira razvoju države.

    Bližajo se volitve in obenem zaostrovanje prerekanja strank o zadevah, ki nas razdvajajo. Pa ni nujno, da bo tako. Gotovo je več skupnega, kar nas združuje, sicer ne bi imeli svoje države. Sem vsekakor sodi izročilo uravnoteženega razvoja. Včasih smo temu rekli sonaravni razvoj, danes govorimo bolj univerzalno o trajnostnem razvoju. Žal, to izročilo – zlasti glede enakosti in samooskrbe – plahni. Pomembno je, da naše napredno gospodarstvo podpira TR in ga pri sebi tudi uresničuje (ESG). Še bolj pomembno je, da parlamentarne in nekatere druge stranke v svojih programih podpirajo TR. Večina strank ga obravnava kot nekaj okoljskega, kar je zgrešeno. Po presoji umetne inteligence je TR, tako kot se šika, zapisan le v programu SDS (26. člen: TR ne zahteva le zdravega gospodarstva, »vendar so potrebne še socialna, okoljska, izobraževalna, kulturna in varnostna politika. Vse te politike skupaj zagotavljajo regionalno in prostorsko skladen razvoj, ki bo predmet širokega političnega in družbenega soglasja ...«). Vse lepo in prav, vendar se SDS v praksi obnaša v nasprotju z več mednarodnimi cilji trajnostnega razvoja (SDG). Volilni programi so priložnost, da stranke vso to zmedo popravijo in izberejo vsaka svojo pot k cilju države z blaginjo za vse.

    No, dobri popotnici navkljub je treba računati, da utrjevanje TR pri nas ne bi šlo gladko. Poleg AZTRS in znanosti nasploh ima podoben pozitiven odnos do razvoja države še vrsta organizacij, ki so v svojem delovanju močno povezane s sonaravnostjo in trajnostjo – gasilci, planinci, gozdarji, lovci, ribiči, člani turističnih organizacij, čebelarji, ekološki kmetje in še vrsta manjših zvez in društev. Gre za nekakšno sonaravno koalicijo, ki kot taka še ne deluje, a če se ji pridružijo društva upokojencev in družinski člani, je to milijonska množica z družbeno močjo, ki jo mora upoštevati vsaka resna politika.

    Lokalni zavezniki sonaravne koalicije so občine, ki jih duši centralizem. Zato je smiselna še dodatna trajnostna zahteva, in sicer za opustitev dosedanjih neuspešnih prizadevanj in začetek postopka ustanovitve treh močnih zgodovinskih pokrajin Primorske, Kranjske in Štajerske, vsaka s svojimi problemi, kar zadeva podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost, in vsaka z močnim univerzitetnim in znanstvenim središčem za reševanje teh problemov. Meje med temi pokrajinami so sonaravne in zato niso sporne. Znano je, da močne zgodovinske pokrajine v Avstriji in Italiji nadaljujejo uspešno delo v današnji čas in pomembno prispevajo k razvoju svoje države.

    Umetna inteligenca je po svetu našla najmanj 54 držav z zapisom TR v ustavo. Med njimi so tudi Nemčija, Švica, Francija in Italija. Nemci se trajnostne določbe (20.a člen, dodan tri leta po uporabi nemške ustave kot vzor slovenski) ne držijo dosledno, kar je vodilo v sodne postopke proti državi. Bolje tečejo stvari v Švici, saj ima podobno kot Slovenija močno sonaravno izročilo. V Franciji in Italiji je TR bolj okoljski dodatek, kar je neučinkovito in sporno, zlasti za kmete.

    Odločitev o razgradnji evropske trajnostne arhitekture je v rokah držav članic EU, pomembna so še stališča najmočnejših evropskih strank. Glas Slovenije proti razgradnji (skupaj s podobno mislečimi članicami) bi imel trdno osnovo, če bi odločno poskrbela za utrjevanje TR tudi doma.

    ***

    Dušan Hrček, Trzin

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pisma bralcevtrajnostni razvojSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Singapur

    E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

    Kako Singapur vodi vojno proti črnemu trgu z e-cigaretami: za uporabnike globe in obvezna rehabilitacija, za prodajalce leta zapora in telesna kazen.
    17. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

    V Saporu na Japonskem je za nami prva serija tekme skakalcev. Domen Prevc je drugi, po dobrem skoku diskvalifikacija Žige Jančarja.
    17. 1. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo