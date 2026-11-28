Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. V Delu je bila objavljena notica, ki govori o plazu v Logu pod Mangartom pred šestindvajsetimi leti. Res je, da je na ta dan v Logu pod Mangartom prišlo do katastrofalnega dogodka, ki ni spremenil samo pokrajine, ampak tudi zahteval kar nekaj človeških življenj. Vendar te katastrofe ni povzročil zemeljski plaz, temveč blatni tok. Oba pojava se med seboj bistveno razlikujeta. Gibanje v blatnem toku je bistveno hitrejše in vsebuje bistveno večji delež vode. Tako kot že v zgoraj omenjenem prispevku se v medijih katastrofo v Logu pod Mangartom dosledno napačno označuje. Ne morem se znebiti vtisa, da s tem poskušajo prikriti dejstvo, da nekatere službe indicev za prihajajočo ...