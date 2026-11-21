Ker sem dobil kar nekaj pripomb, da če celo dvakrat pišem v Sobotni prilogi (12. septembra in 7. novembra), da imam »določen predlog, kako doseči boljšo, pravičnejšo rešitev javnega problema«, zakaj ga vendar ne povem; sem se odločil, da ga javno povem. In tudi dodam, če se bo komurkoli zdel zanimiv in uporaben, ga lahko poljubno uporabi. (Posebej to velja za tistih 45 kandidatov za mestni svet Ljubljane, ki so bili 15. novembra izvoljeni.) Evo, metoda ali oblika spletne argumentacije, poimenovane »CMR za Ljubljano«, izgleda takole: Namen te metode je: Dodatni pritisk na odločevalce, da sprejmejo boljše odločitve pri reševanju skupnostnih, javnih problemov. Vsak odločevalec je bolj ali manj pod vplivom mnenj in predlogov, posebej če se ti pojavijo v določeni obliki argumentacije med ...