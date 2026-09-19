Sedemindvajset let brez odgovora

V Sobotni prilogi je dr. Šime Ivanjko med drugimi pozval tudi mene, naj povem, kaj mi je znanega o postopku sprejemanja ZFPPod, zlasti kako sta bila v predlog zakona dodana 3. in 4. odstavek 27. člena. Leta 1999 sem bil na ministrstvu za finance zaposlen kot podsekretar v pravni službi ministrstva. Predlog ZFPPod, ki ga je ministrstvo posredovalo v obravnavo vladi, ki sem ga pregledal, po mojem mnenju ni vseboval neskladnosti z evropskim pravnim redom, zaradi česar sem v okviru službenih dolžnosti podpisal izjavo o skladnosti s predpisi EU, kar je bil formalni pogoj za obravnavo predloga zakona v postopku sprejemanja. Predlog ZFPPod, ki sem ga pregledal in podpisal izjavo o skladnosti s predpisi evropske skupnosti, kolikor se spomnim, ni vseboval 3. in 4. odstavka 27. čl. ZFPPod, ki sta ...