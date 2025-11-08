Sem res vedno večji bedak?

Pod gornjim naslovom se je razvilo kar nekaj tehtnih razmišljanj. Pomemben prispevek je dodal gospod Andrej Cetinski 30. oktobra. Njegove misli so krepko utemeljene, razen odstavka, ki se glasi: »Obsojam rusko agresijo na Ukrajino iz leta 2022, ne dvomim pa, da jo je ukrajinska politika ob pomoči Zahoda načrtno izzvala.«

Zadnji del odstavka je potrjeno točen, vendar tvori s prednjim delom protislovje po sebi (contradictio in adiecto). Nedvomno načrtno izzvana agresija!? Koga torej obsojati – onega, ki je nekaj izzival, ali onega, ki je izzivu nasedel? Povprečna človeška morala bi najbrž bolj obremenila izzivalca?

Ni jasno, v čem naj bi bila ruska grehota. A pod dolgotrajnim oblikovanjem slovenskega javnega mnenja s pomočjo prozahodne propagande je tako rekoč nezaslišano, da bi Rusi zmogli storiti kaj razumnega. Zato se pisec najbrž ogradi pred obsojanjem bralstva in vnaprej napove krivca za spor, četudi potem utemeljuje povsem nekaj drugega in razumnega.

Skušajmo primerjati rusko ravnanje v Ukrajini z našimi slovenskimi zgodovinskimi izkušnjami.

Kako je skušal Rudolf Maister s svojimi somišljeniki in tovariši (1918/19) ohraniti slovensko govorečo Koroško? Z vojaškim posegom, ki pa žal ni uspel, ker ni imel dovolj sil.

Kako so skušale slovenske partizanske brigade s pomočjo dalmatinskih in drugih (1945) priključiti slovansko govoreče Reko, Trst, Gorico k jugoslovanskemu ozemlju? Z vojaškim posegom, ki pa je le deloma uspel glede Reke in Istre, ker ni bilo dovolj sil še za Trst in Gorico.

Kaj je ukrenila Rusija za zaščito svojih 8 milijonov sonarodnjakov, ki jim je nova prozahodna ukrajinska oblast prepovedala rabo maternega jezika? Z vojaško silo, potem ko so bile izčrpane vse boljše diplomatske možnosti. Za razliko od slovenskih razmer ima Rusija dovolj sil, da bo svoje sonarodnjake zaščitila.

Slovensko javno mnenje (vključno z lastnim diplomatskim aparatom) trenutno žal še ni dozorelo, da bi uvidelo razvoj ukrajinskih dogodkov. Morda bo čez nekaj mesecev komu postalo jasno?

Bolj od modrovanja in presojanja pa je zagonetno vprašanje – na Slovenskem o njem še ni bilo govora –, kaj žene ukrajinsko vojaštvo, da se znova in znova poganja v vnaprej izgubljene bitke. Je to domoljubje? Zagotovo ne, kajti za tri četrtine tamkajšnjih ljudi je družinski jezik ruski. Nekaj drugega goni ljudi v srdito bojevanje, a za to je potrebno več besed.

***

Ivan Lah, Ljubljana

