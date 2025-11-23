Sem res vedno večji bedak?

Komentiram pismo g. Ivana Laha, objavljeno 8. novembra. V njem je cela vrsta nelogičnosti, se pa povsem sklada z rusko propagando.

Prva nelogičnost. Prozahodna ukrajinska oblast naj bi ruskim sonarodnikom prepovedala rabo maternega jezika. Ali res? To seveda ni izvedljivo, saj tretjina večinskih Ukrajincev ne zna ukrajinsko in uporablja samo ruski jezik.

Putin se še teden dni pred napadom na Ukrajino februarja 2022 ni spomnil svoje manjšine. Strah zahoda pred ruskim napadom, ob zbiranju ruske vojske na ukrajinski meji, je zavrnil z besedami: »Da bi napadel Ukrajino? Zakaj le? Ne spomnim se niti enega samega razloga za kaj takega. Ga vidite vi?«

Spomnimo se še izjave poveljnika Wagnerja, ruske vojske plačancev iz avgusta 2023: »Nasilje nad rusko manjšino in denacifikacijo smo si seveda izmislili. Če nekoga napadeš, je dobro, če imaš za to izgovor.« Izjava, ki je očitno bila za Putina kaplja čez rob.

Druga nelogičnost. Rusko agresijo naj bi ukrajinska politika s pomočjo zahoda načrtno izzvala. Ali res? Da bi katerakoli država na planetu velikosti in moči Ukrajine vojaško izzvala sosedo velesilo? Kaj bi s tem pridobila? Samo uničenje in mrtve. Če bi izjava držala, ne bi bil zahod na ruski napad nepripravljen in dajal za obrambo iz leta v leto manj sredstev. Spomnimo se leta 2019 in Macronove izjave, da je Nato klinično mrtev. V začetku ruske agresije leta 2022 zahod ni imel niti dovolj granat, ki jih je Ukrajina nujno potrebovala za obrambo. Za razliko od zahoda je Rusija do Krima in še bolj po njem močno krepila svoj vojaški proračun.

Tretja nelogičnost. Slovensko javno mnenje naj bi oblikovala prozahodna propaganda. Ali res? So res nepomembni dokazani vojni zločini ruske vojske, tudi poboji zvezanih civilistov (Buča)? Na okupiranih ukrajinskih ozemljih gredo Rusi morda celo dlje, kot je šel nekoč na osvojenih ozemljih Hitler?

Vse table z ukrajinskimi imeni pokrajin, krajev, ulic, rek, gora zamenjajo z ruskimi, tudi če je delež ruske manjšine kot v dveh od štirih samooklicanih republik – Hersonu in Zaporožju – vsega 25-odstotni, v drugih dveh pa 38- oziroma 39-odstotni. Na okupiranih ozemljih Rusi najprej odpustijo v javnem sektorju vse, ki ne znajo rusko, odvzamejo zdravstveno zavarovanje vsem, ki ne sprejmejo ruskega državljanstva, in materam otroke – najstnike, ki jih v posebnih taboriščih vzgajajo v Ruse.

Primerjava z našo zgodovino pa je popolnoma mimo. Slovenci nismo bili manjšina na ozemlju, na katerem smo ustanovili državo, in nismo izvedli referenduma ob prisotnosti vojske na voliščih. Podobne razmere kot v Ukrajini bi imeli, če bi npr. Madžari, zaradi izmišljenega nasilja nad madžarsko manjšino, zasedli naše Prekmurje ter dele Štajerske in Dolenjske in nato vse tri regije z »referendumi« priključili Madžarski.

***

Mag. Ivan Ketiš, Maribor