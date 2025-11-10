Senca nad sijajno proslavo

Počastitev dneva reformacije na predvečer praznika, ob katerem se spominjamo utemeljiteljev slovenske knjige in knjižnega jezika, je bila v marsičem drugačna, bolj domišljena in sproščena od večine prejšnjih. Izbira nastopajočih – namesto »vedno istih« obrazov in obrazcev –, zlasti mladih in najmlajših, ki simbolizirajo nadaljevanje skrbi za slovenski jezik in knjigo, je bila prav blagodejna. Slavnostna govornica, ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je med drugim opozorila, da svoboda govora ni samoumevna, neomejena in da smo priča skrb vzbujajočemu upadanju ravni izražanja mnenj in kakovosti oziroma sploh možnosti dialoga med različno mislečimi ne le v pouličnih konfrontacijah, temveč tudi v parlamentu in vodilnih medijih. Sistematično spodbujanje sovražnega govora deluje kot droga za pridobivanje manj izobraženih, s svojim položajem nezadovoljnih volivcev. Kričanje in zmerjanje postaja bolj ali manj splošno sprejemljiva oblika nastopanja vseh, ki menijo, da je neotesana glasnost prepričljivejši argument od vsebine. Večina jih spada v tisto polovico državljanov Slovenije, ki se knjig niti pomotoma ne dotaknejo – ker jih ne potrebujejo. In tudi ne spremljajo prireditev, kakršni sta počastitvi Prešerna ali Trubarja.

Vendar je tudi nad letošnjo proslavo obvisela temna senca. Izpostavljanje knjižnic kot prostorov, nujnih za ohranjanje in širjenje našega jezika – pa tudi za zbliževanje z drugimi kulturami – je bila dobra odločitev. Ki je nagovarjala in prepričevala že prepričane, vendar se je njen doseg ustavil na državnih mejah. Kot da onstran njih, vidnih ali nevidnih, ne bi živelo več deset tisoč rojakov – ministrica se jih je sicer dotaknila z besedo ali dvema –, za katere pravica do dostopa in uporabe njihove materinščine še malo ni samoumevna. Kot da tudi Slovenci v Italiji, Avstriji in Porabju ne bi imeli svojih knjižnic, katerih delovanje in obstoj poleg finančnih ogrožajo tudi številne druge težave. Kljub dokumentom, ki jim zagotavljajo narodnostne pravice, tudi do javne uporabe svojega jezika, a večinoma ostajajo le črke na papirju. Zato bi si ne le ob praznikih, kakršen je bil nedavni, zaslužili več skrbi in pomoči, kot so je deležni. Scenarija ne bi niti malo skazilo, če bi se med na hitro predstavljenimi večjimi in manjšimi knjižnicami ter njihovimi varuhi v Sloveniji pojavila tudi kakšna zamejska. Morda Narodna in študijska knjižnica v Trstu, celovška Študijska knjižnica v Mladinskem domu ali vsaj Knjižnica Damirja Feigla v Gorici, oddaljena le nekaj sto korakov od meje in epicentra EPK. Že zato, ker deluje v Trgovskem domu arhitekta Maksa Fabianija v središču mesta. Stavbo so opustošili fašisti, a je po vrnitvi v slovenske roke in skrbni obnovi postala zgled moderne splošne knjižnice z bogatim programom, odprtim tudi za italijansko govoreče Goričane.

Bojim se, da ta spregled ni bil naključen, temveč le nadaljuje prakso, ki delovanje ustvarjalcev in skrbnikov slovenske kulture v nekdanjem skupnem kulturnem prostoru čedalje bolj odriva na rob medijske pozornosti in zavesti. Na vzhodu italijanske države žal stopajo za kratek čas v ospredje le še poslavljanja od največjih mojstrov peresa in čopiča v mestih ali neupogljivih čedermacev v odročnih samotah. V zadnjih letih so drug za drugim odšli najstarejši, večinoma brez naslednikov, ki bi nadaljevali njihovo delo. Za njimi ostaja tiha praznina.

Iztok Ilich, Ljubljana.

