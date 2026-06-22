Sežigalnica odpadkov v Ljubljani

Bom pisal o témi, ki ni moje področje – morda bom vzpodbudil strokovnjake, ki sami od sebe o tem ne marajo dajati izjav, me pa bodo skritizirali. Veliko je odpadkov, ki jih ne moremo reciklirati, deponije so prenapolnjene, ostanek je treba sežgati. Marsikje po svetu imajo sežigalnice, a gre za lokacije, ki so prostorsko široko odprte, ne kot Ljubljana, ki je le skozi dolino ob Savi ozko, šibko odprta proti vzhodu.

Arheologi raziskujejo tudi, iz katerih materialov je človeštvo uporabljalo in izdelovalo svoje pripomočke. Poznamo dobe, kameno, bronasto, železno, aluminijasto, plastično. Sodobna je posebna težava, človeštvo se je namnožilo, bruto družbeni proizvod na osebo naj bi bil vsako leto večji, poleg onesnaženj iz energetike se večajo količine odpadkov, med njimi takšni, katerih naravni razkroj sega v dolga obdobja, npr. plastika, gume. Arheologi jih bodo »odkrivali« še čez tisočletja.

Prečiščeni dimni plini (skoraj izključno CO 2 in vodni hlapi) iz sežigalnice naj ne bi zastajali v Ljubljanski kotlini. Vrh dimnika bi moral biti zelo visoko, npr. nad višino Krima (višinska razlika med vznožjem in vrhom okoli 800 m). Teoretično bi temu ustrezala sežigalnica ob vznožju Krima, dimovod po/v pobočju do bližine vrha Krima, tam zaključni dimnik višine kakšnih 30 m.

Trboveljski dimnik je npr. visok 365 m, prosto stoječ nad okolico. Vznožje Krima ni preveč oddaljeno za toplovod za Ljubljano, priključevanje na električno visoko napetost naj ne bi bilo problem. Pepel: gnojilo za gozd – če ni preveč težkih kovin, njihovih oksidov in drugih nevarnih primesi. To ni dobro za vrtove, pridejo v rastline, v hrano. Cestna infrastruktura zadostne nosilnosti mora dopustiti promet s tovornjaki.

Zapis je le izziv, da bi strokovnjaki začeli iskati in našli bolj primerno lokacijo in ustrezno izvedbo, upoštevajoč smeri naravnih tokov v ozračju.

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Marijan Koželj, Ljubljana. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.