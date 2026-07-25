Sinonim časa, v katerem so »vsi prišli do stanovanja«

Članek precej površno prikazuje le eno plat privatizacije družbenih stanovanj. V resnici so bila stanovanjska vprašanja tako v času prehoda iz socializma v kapitalizem in vse doslej veliko bolj kompleksna. Na začetku nove države so bile na področju stanovanjske politike ključne spremembe: ukinitev samoupravnih interesnih skupnosti (tudi stanovanjske) in družbenega planiranja, stanovanjski zakon s privatizacijo družbenih stanovanj, zakon o denacionalizaciji z vračanjem denacionaliziranega premoženja v naravi in praznjenjem administrativno dodeljenih stanovanj zaradi predaje v posest lastnikom ter reorganizacija lokalne samouprave z drobitvijo občin. Ob zavedanju, da stanovanjska politika ne more biti učinkovita, če ne temelji na solidarnosti in je odvisna od vsakokratnih političnih ...