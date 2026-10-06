Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Novica, da predstojnik urgentnega centra (UC) UKC Maribor doc. dr. Gregor Prosen zapušča svojo funkcijo in strokovno vodenje, nam jasno kaže na nevzdržne razmere v urgentnih centrih. Delovni pogoji se sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih, pacienti po končani obravnavi niso sprejeti na ciljne oddelke, nedopustno dolgo čakajo na obravnavo zaradi pomanjkanja vseh zdravstvenih profilov v UC, organizacijskih in kadrovskih težav na bolnišničnih oddelkih.

Dejstvo, da je na 20 mest za specializacijo iz urgentne medicine (UM) prijavljen le en zdravnik, dokazuje, da je specializacija iz urgentne medicine nezaželena in da so pogoji dela na tem področju nedopustno slabi. Varna in kakovostna obravnava najbolj ogroženih pacientov temelji na specialistih urgentne medicine, če ne bomo zagotovili ustreznih delovnih pogojev in zadostnega števila zdravnikov, se bosta kakovost obravnave in varnost pacientov poslabšala.

Odločitev dr. Prosena, da zapusti vodenje urgentnega centra, vidimo kot skrajno opozorilo pred zlomom nujne medicinske pomoči in kot zadnji poziv odločevalcem, da so nujne korenite in sistemske spremembe v zdravstvenem sistemu ter odprava vseh škodljivih posledic novele ZZD.

Kolegom specialistom urgentne medicine izražamo absolutno podporo in odločitev doc. dr. Prosena sprejemamo kot poziv za nujno in neodložljivo ukrepanje na področju urgentnih centrov ter izvajanja nujne medicinske pomoči kot dela kritične infrastrukture.

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Predstojnik Bojan Kostić, dr. med., specialist anestezije in perioperativne intenzivne terapije, Oliver Ilić, dr. med, specialist urgentne medicine, Tina Čandek Petrič, dr. med, specialistka urgentne medicine, Matic Mrak, dr. med, specialist urgentne medicine, vsi stalno zaposleni v UC SB Novo mesto.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.