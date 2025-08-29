  • Delo d.o.o.
    Pisma bralcev

    Slovenci preziramo bogataše, ki niso niti pametni ali pridni, kaj šele moralni

    Kdaj je bogastvo v resnici problem in na katero elito bi morali biti zares ponosni.
    Narobe je, če nisi niti posebno pameten, niti posebno priden, kaj šele moralen, si pa zelo bogat.. Fotografija je simbolična. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
    Narobe je, če nisi niti posebno pameten, niti posebno priden, kaj šele moralen, si pa zelo bogat.. Fotografija je simbolična. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
    Jana Kranjec
    29. 8. 2025 | 14:45
    29. 8. 2025 | 14:47
    1:16
    V Delu je bilo objavljeno Gostujoče pero, v katerem je avtor zapisal: »Slovenci imamo poseben odnos do denarja. Nič ni narobe, če si pameten, če si delaven, če si moralen. Narobe pa je, če si ob tem še bogat.«

    Zakaj Slovenci mislimo, da denar smrdi

    Narobe je samo, če nisi niti posebno pameten niti posebno priden, kaj šele moralen, si pa zelo bogat ... Elita, tako rekoč. Res nas zanima, katere vrste je v tej lepi deželi več.

    In mimogrede: tistim drugim, v manjšini, lahko iz srca privoščimo in smo ponosni nanje, posebno še, če kdaj storijo tudi kaj za skupnost.

    ***

    Jana Kranjec, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.

