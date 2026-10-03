Slovenija brez pokrajin: smo zaradi odlašanja res dlje od Švice

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Avtor članka je Bojan Bugarič, univerzitetni profesor prava (v nadalj. avtor). V njem obravnava zadevo, ki je v slovenski politiki že vrsto let aktualna. Gre za pokrajine, katerih ustanovitev je ustavna zaveza politike, ta pa z njeno uresničitvijo že ves čas odlaša. Pokrajine ja ali ne, s to dilemo se predvsem ukvarja naslovni članek. Po mnenju avtorja Slovenija predvsem potrebuje decentralizacijo politične oblasti, ne vidi pa potrebe, da bi zgolj zato ustanovili pokrajine. Tudi druge regionalne razvojne cilje naj bi bilo možno uresničiti, brez da formalno ustanovimo pokrajine, pri čemer nam je lahko dober zgled Irska. S problematiko pokrajin se pri nas ukvarja ...