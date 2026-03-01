  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Slovenija in bruseljski diktat: zakaj je kritika takoj »rusofilizem«

    Kot državljan in davkoplačevalec ostro zavračam tovrstno kriminalizacijo svobodne misli in slepo sledenje slovenske politike bruseljskemu diktatu.
    Sekretar Nata Mark Rutte in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas. FOTO: Geert Vanden Wijngaert via Reuters
    Sekretar Nata Mark Rutte in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas. FOTO: Geert Vanden Wijngaert via Reuters
    Borut Žerjal
    1. 3. 2026 | 06:00
    3:46
    V zadnjem času smo priča skrb vzbujajočemu pojavu, ko se vsakršen kritičen razmislek o zunanji politiki EU od inštitutov, kot je Trivelis, nemudoma označi za »tuje vmešavanje« ali celo »rusofilizem«.

    image_alt
    Slovenija v mreži regionalnih informacijskih manipulacij

    Kot državljan in davkoplačevalec, ki financira takšne inštitute prek ministrstva za obrambo, ostro zavračam tovrstno kriminalizacijo svobodne misli in slepo sledenje slovenske politike bruseljskemu diktatu. Podpora stališčem, ki jih zagovarja npr. Uroš Lipušček, ni plod nobene tuje propagande, temveč izraz treznega razuma ljudi, ki zavračamo pogubno politiko trenutne evropske komisije.

    Posebej srhljiva je strateška zaslepljenost, ki jo širita Kaja Kallas in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Njuna retorika temelji na nerealni in skrajno nevarni predpostavki, da je jedrsko velesilo mogoče poraziti na klasičnem bojišču. Vztrajanje pri »popolni vojaški zmagi« nad državo z največjim jedrskim arzenalom na svetu ni le geopolitična naivnost, temveč tudi neodgovoren hazard z obstojem evropske civilizacije.

    Vrhunec tega nesmisla je absurdna finančna logika: evropski in slovenski davkoplačevalci kupujemo in plačujemo drago ameriško orožje, ki ga nato pošiljamo v Ukrajino. S tem ne podaljšujemo le konflikta, ki nima vojaške rešitve, temveč neposredno subvencioniramo tudi ameriško vojaško industrijo na račun lastne blaginje in varnosti.

    Dejstva o tej pogubni politiki so neizprosna:

    – Gospodarski samomor pod Ursulo von der Leyen: vodstvo EU zavestno uničuje evropsko industrijsko bazo. Z odpovedjo stabilnim virom energije in slepim sledenjem sankcijam smo postali ujetniki recesije, slovenska politika pa temu zgolj nemo kima.

    – Neposreden udarec slovenskim paradnim konjem: Slovenija bi zaradi te politike lahko plačevala ali že plačuje visoko ceno. Poglejmo primer novomeške Krke, ki je eden od ključnih stebrov našega gospodarstva. Krka na trgu Ruske federacije tradicionalno ustvari približno 20 odstotkov prodaje, kar krepko preseže 300 milijonov evrov na leto. Vsakršno nadaljnje zaostrovanje neposredno ogroža na tisoče delovnih mest v Sloveniji in stabilnost našega proračuna.

    – Vazalstvo namesto suverenosti: namesto da bi Slovenija v Bruslju zastopala svoje specifične gospodarske interese, se naša zunanja politika obnaša kot vazal Washingtona. Kupovanje orožja za tuje vojne, medtem ko nam primanjkuje sredstev za financiranje lastnega razvoja, znanosti in infrastrukture, je moralno in politično nesprejemljivo.

    – Zaton diplomacije: retorika Kaje Kallas in Marka Rutteja zapira vrata razumu. Inteligentni ljudje razumemo, da se svet nepreklicno spreminja v multipolarni red, v katerem je mir edina vzdržna ekonomska strategija.

    Čas je, da se inštituti, kot je Trivelis, namesto z »lovom na čarovnice« začnejo ukvarjati z vprašanjem, kako v tem novem svetu ohraniti našo suverenost in preprečiti, da bi Slovenija postala kolateralna škoda uničujočih geopolitičnih eksperimentov.

    ***

    Borut Žerjal, Portorož

    Novice  |  Svet
