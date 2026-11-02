Slovenija kot božično drevesce

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Vozim se po nemških cestah in nikjer ne vidim luči, ki bi osvetljevale izvoze, uvoze ali nadvoze. Vozim po tamkajšnjih lokalnih cestah in zopet nobenih svetil v križiščih in krožiščih. V Normandiji se ponoči peljem proti Bayeuxu, poznanem po zgodovinski angleško-normanski tapiseriji, in na velikem krožišču pred mestom vlada popolna tema. Podobne izkušnje imam tudi z avstrijskih cest.

V Sloveniji pa se peljem na Bled kot skozi božično drevesce. Enako sliko je mogoče videti povsod po naši državi. Zakaj? Čemu ubijanje teme? Zaradi deklarirane varnosti? Kljub temu da so v Nemčiji dolgi odseki avtocest celo brez hitrostnih omejitev, tam očitno cestnih svetilk za dodatno varnost ne potrebujejo.

So Nemci, Avstrijci in Francozi morebiti toliko boljši vozniki od nas? Komu je v interesu, da tratimo dragoceno energijo, ki jo plačujemo uporabniki cest? Uničujemo našo krajinsko podobo in motimo oziroma uničujemo nočno življenje v naravi? Tudi zato doživljamo nove pritiske in zahteve po novih virih električne energije, da ustrežemo svojemu potratnemu hlastanju po materialnih pritiklinah, tako imenovanem blagostanju.

Ta vprašanja si zastavi marsikateri voznik, ko se vrne iz tujine. Medtem ko zahodna Evropa že desetletja prakticira tisto, čemur pravijo aktivna tema, slovensko cestno omrežje žari v vsej svoji razkošnosti. Vsako novo krožišče, vsak odcep na podeželju in cestni izvoz z avtoceste pri nas nemudoma dobijo vrsto svetlobnih teles. Rezultat je tu: Slovenija ostaja v samem vrhu evropskih držav po stopnji svetlobnega onesnaževanja na prebivalca.

Glavni argument zagovornikov vsepovsod prisotne razsvetljave je prometna varnost. Statistika in praksa iz tujine to tezo hitro postavita na trhla tla. Nemške avtoceste, ki »slovijo« po velikih hitrostih, temeljijo na kakovostnih cestnih talnih označbah in odsevnikih, ne pa na tisočih cestnih svetil. Pretirana osvetljenost namreč ustvarja lažen občutek varnosti, zaradi česar vozniki precenjujejo svoje sposobnosti in vozijo hitreje, hkrati pa prehod z močno osvetljenega cestišča v popolno temo začasno oslepi oko.

Okoljska zakonodaja sicer predpisuje uporabo varčnejših ter okoljsko prijaznejših svetil, a namesto da bi luči ugašali in zmanjševali njihovo število, jih le zamenjujejo z novimi. Ceno za naš Disneyland plačujemo vsi. Najprej finančno, saj vzdrževanje teh svetil letno stane milijone evrov, ki bi jih lahko vložili v sanacijo nevarnih cestnih odsekov. Še hujši pa je davek, ki ga plačuje narava in s tem posredno tudi mi. Nočne živali, žuželke, netopirji in ptice izgubljajo svoj naravni ritem in okolje, krajinska podoba naše dežele, ki se ponaša z lepo naravo, se spreminja v obsežen gozd kandelabrov, ponoči pa v industrijski poligon umetne svetlobe.

Čas je, da se vprašamo, ali res potrebujemo svetlobo na vsakem koraku ali je končno napočil trenutek, da Sloveniji vrnemo velik del njene naravne teme.

V luči podnebnih sprememb postaja jasno, da moramo spremeniti naš, prek vseh mer potratni način življenja, v prvi vrsti zmanjšati porabo energije. Za začetek naredimo ta korak na cestnem omrežju.

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Mladen Berginc, Bled

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.